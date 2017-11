A plecat la plimbare cu maşina soţiei deşi nu are permis de conducere

Luni, 6 Noiembrie 2017 (13:22:25)

Un bărbat în vârstă de de 35 de ani s-a ales cu dosar penal după ce a ieşit la plimbare cu maşina soţiei deşi nu are permis de conducere. Duminică, la ora 16.30, o patrulă din cadrul Secţiei 4 Poliţie Rurală Gălăneşti a oprit pentru control pe un DC din comuna Voitinel autoturismul condus de un localnic de 35 de ani. În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat faptul că bărbatul nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie auto. Din primele cercetări, polițiștii au stabilit faptul că în jurul orei 16.20, bărbatul a luat autoturismul ce aparține soției sale, în vârstă de 26 de ani, din aceeași localitate, cu încuviințarea acesteia, femeia știind faptul că soțul ei nu deține permis de conducere. În cauză s-a întocmit dosar penal, bărbatul de 35 de ani fiind cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere”, iar soția sa de 26 de ani sub aspectul comiterii infracțiunii de ”încredințarea unui vehicul pentru a fi condus pe drumurile publice unei persoane despre care știa că nu posedă permis de conducere”, ce va fi soluționat procedural.

