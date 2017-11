Joi, 2 Noiembrie 2017 (15:54:04)

În perioada 2017-2018, la Şcoala Gimnazială “Petru Muşat” se derulează proiectul de mobilitate şcolară KA1 “Modern Attractive School Through European Reinforcing” (M.A.S.T.E.R.), prin programul Erasmus+, cu numărul de referinţă 2017-1-RO01-KA101-036444. Coordonatorul acestui proiect este profesorul Liliana Mocrei. Obiectivul general al proiectului M.A.S.T.E.R. constă în modernizarea procesului de predare-învăţare-evaluare prin aplicarea metodelor inovative, introducerea noilor tehnologii, dar şi îmbunătăţirea managementului educaţional.

16 profesori ai şcolii noastre vor avea posibilitatea de a se forma şi perfecţiona prin participare directă la patru cursuri cu tematici care vizează realizarea obiectivului general şi care vor fi organizate în ţări ale Uniunii Europene. Ţările partenere sunt Malta, Cehia, Grecia şi Portugalia.

În luna octombrie s-a desfăşurat prima activitate a acestui proiect prin care profesorii Liliana Mocrei, Camelia Fraseniuc, Zirca Ianoş si Otilia Maţner au participat la cursul “Empowerment on ICT Skills – Making Use of Technology Tools”. Formarea şi dezvoltarea competenţelor pentru crearea de Website, blog, exerciţii online, Avatar au fost confirmate de obţinerea certificatelor Europass. Dezvoltarea competenţelor lingvistice, comunicarea cu profesorii din alte ţări, cunoaşterea culturii şi tradiţiilor din Malta au adus plusvaloare activităţii de formare.

Şcoala înseamnă formare şi dezvoltare de competenţe, învăţare formală şi nonformală, dar şi formarea unor minţi deschise, necesitatea de învăţare continuă.

Unul din produsele finale ale proiectului este şi crearea unui blog prin care vom disemina activităţi şi rezultate. Cursul “Empowerment on ICT Skills – Making Use of Technology Tools” a fost startul în derularea proiectului de mobilitate şcolară, un start de succes pentru dezvoltarea instituţională şi personală.

Au consemnat prof. Liliana Mocrei, coordonator proiect, şi prof. Otilia Maţner, membru al echipei de proiect, de la Şcoala Gimnazială “Petru Muşat” Siret