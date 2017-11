Accident teribil

Miercuri, 1 Noiembrie 2017 (11:45:07)

Un cumplit accident a avut loc miercuri dimineaţă, în jurul orei 3.30, pe drumul național 17 care leagă Suceava de Gura Humorului. În curba de la intrarea în Ilișești dinspre Suceava, un Audi în care se aflau cinci persoane a fost scăpat de sub control de șofer.

Autovehiculul care circula cu viteză foarte mare a lovit mai întâi un autocamion al unei firme de lactate, după care a fost aruncat într-o altă maşină, iar mai apoi s-a răsturnat pe şosea.

În urma impactului, autoturismul marca Audi a luat foc și a ars ca o torță. La fața locului a fost chemate echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Suceava care au reușit să stingă incendiul.

Din păcate, pompierii și-au dat seama că în interior se aflu cinci persoane care au fost carbonizate în urma puternicului incendiu.

Vasile Niculiță, în vârstă de 40 de ani, din Brașca, se deplasa la acea oră spre Suceava la volanul unui VW Tiguan. Bărbatul este şofer de TIR şi urma să plece în cursă, iar grozăvia la care a fost martor l-a marcat profund.

„Eram în spatele autocamionului când mașina a venit cu viteză și a intrat în roata din stânga față a acestuia, după care a ricoșat în mine. Când a intrat în camion, autoturismul s-a aprins, când m-a lovit pe mine era aprins, deci luase foc. A luat foc instantaneu, în momentul în care a intrat în roata camionului. Am ieșit cu greu din mașină, ușa fiind blocată în urma impactului. Mașina care m-a lovit a intrat în mine, după care a fost aruncată circa 2 metri, înapoi pe șosea. Ei au venit de-a latul drumului și au intrat cu partea laterală în mine. Veneau pe o parte, au intrat în curbă cu viteză foarte mare, cred că aveau 200 de km pe oră. Când am văzut farurile am oprit deja și eu eram oprit în momentul în care au intrat în mine. În mașină nu am văzut nimic, că luase foc, am auzit doar țipând, am dat cu stingătorul mic al mașinii dar s-a terminat și nu am reușit să sting. Am auzit țipând în mașină dar mașina bubuia, au început să explodeze cauciucurile. Am sunat la 112, dar deja sunase altcineva”, a mărturisit Vasile Niculiţă.

Poliţiştii şi reprezentanţii ISU Suceava spun că rar le-a fost dat să vadă un astfel de eveniment, iar bucăţi de carne din trupurile celor decedaţi au fost aruncate pe carosabil şi prin toată zona de impact.

În urma accidentului, alte trei persoane din celelalte două mașini au fost rănite iar una dintre ele a fost transportată la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului „Sf. Ioan cel Nou” Suceava. Este vorba chiar de Vasile Niculiţă, care a suferit leziuni minore la ambele picioare, iar după ce a primit îngrijiri medicale a plecat acasă.

Autovehiculul care a ars în totalitate este un Audi înmatriculat în Elveţia, aflat în proprietatea lui Ciprian Năsăudeanu, un tânăr din Gura Humorului. De altfel, pe contul de facebook al lui Ciprian Năsăudeanu apare o fotografie realizată în jurul orei 2.00 în Clubul Versus din Suceava, unde se pare că au luat parte la petrecerea din noaptea de Halloween. Alături de Ciprian Năsăudeanu apar alte trei persoane, respectiv fraţii Beniamin Marian Paraliuc şi Emanuel Darius Paraliuc, ambii din Gura Humorului, respectiv Andrei Prelucă, din Capu Câmpului.

Până la această oră, cea de-a cincea victimă nu a fost încă identificată, dar poliţiştii sperau să afle informaţiile necesare într-un timp cât mai scurt. Din declarațiile luate de la martori, se pare că este vorba de o tânără din Frasin.

„La sosirea autospecialelor ISU Suceava s-au găsit 3 autovehicule, respectiv 2 autoturisme și un autocamion, unul dintre autoturisme arzând în totalitate în flăcări. În urma accidentului rutier au rezultat 8 victime, 3 conștiente cărora li s-a acordat primul ajutor medical, una dintre acestea fiind transportată la spital. Din păcate, în autoturismul incendiat au fost găsite 5 victime decedate”, este bilanţul tragic descris de către locotenent-colonel Dan Baltaru, reprezentantul ISU Suceava.

Traficul rutier pe DN 17 Suceava – Gura Humorului a fost întrerupt ore bune în totalitate în zona accidentului, dar șoferii au putut circula pe rute alternative. Circulaţia s-a reluat normal după ora 9.00, dar în jurul orei 10.30 a fost întreruptă din nou temporar pentru a permite ridicarea autocamionului lovit de maşina scăpată de sub control.