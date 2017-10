Foresta pierde duelul cu UTA in prelungiri

Sâmbătă, 28 Octombrie 2017 (14:31:13)

Foresta a fost invinsa sambata, pe Areni, cu 2-3 de UTA, in primul meci cu Florentin Petre pe banca tehnica. Sucevenii au deschis scorul prin Renquin, dupa jumatate de ora de joc, insa oaspetii au intrat in avantaj la pauza ca urmare a reusitelor semnate de Hlistei si Ciuca. In repriza secunda gazdele au atacat mai mult, iar eforturile ofensive le-au fost rasplatite de golul marcat de Acolatse, in minutul 85. Cerlinca a fost mai apoi foarte aproape sa aduca victoria in tabara suceveana cu un sut de la 20 metri, insa golul al cincilea al partidei avea sa cada in poarta lui Began, autor Pacurar, in secventele de prelungiri.