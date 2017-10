Miercuri, 25 Octombrie 2017 (12:18:14)

Preoteasa Maria Gavril a fost informată despre faptul că și-a pierdut soțul și doi dintre cei patru copii, în accidentul rutier din data de 14 octombrie. Purtătorul de cuvânt al Spitalului de Urgență Suceava, dr. Mihai Ardeleanu, a declarat, miercuri, în conferință de presă, că din punct de vedere medical ”se menține trendul ușor pozitiv”, dar că urmează o perioadă dificilă, în care ”doamna este conștientă și pune întrebări”. Potrivit medicului, pacienta, care fusese treptat informată despre moartea preotului și a fiicei mijlocii, Anisia, a primit și vestea pierderii fiicei în vârstă de 10 ani, Anastasia. ”De acum este talentului psihologului s-o canalizeze în așa fel încât veștile aflate să nu impieteze asupra stării ei de sănătate. Greul abia acum urmează, dar are încă doi copii acasă, are de ce să trăiască și să se facă bine”, a afirmat dr. Ardeleanu.

Purtătorul de cuvânt al spitalului a mai spus că ”rinichiul cusut pare să-și facă treaba bine”, ficatul și-a revenit, după ce a fost cusut, diafragma, ruptă în accident, cusută de asemenea de chirurgi, este funcțională, ”clavicula se repară în 6 săptămâni”, la fel și rupturile de coaste. ”Partea cea mai dureroasă este cea psihică, însă faptul că mai sunt doi copii care au nevoie de ea o motivează să se vindece”, a mai spus doctorul.