Jocuri de interese

Miercuri, 25 Octombrie 2017 (11:13:44)

Desemnarea unui nou operator de salubrizare menajeră a Sucevei, care urma să se facă prin licitație, pe 1 noiembrie, a fost blocată de o decizie a Consiliului Național de Soluționare a contestațiilor.

„Noi încă nu am primit oficial dar este dată decizie de suspendare a licitației de salubrizare de la Suceava, care trebuia să aibă loc de la 1 noiembrie. Așteptăm să primim oficial decizia, avem termen de cinci zile la dispoziție să răspundem la observațiile de acolo. În măsura în care se va anula licitația vom ataca noi în instanță, la Curtea de Apel. Nu se poate să o luăm de la capăt, să ne mai luptăm iar vreo jumătate de an prin Consiliul Local, apoi altă jumătate de an la ANRMAP și la licitație iar să o conteste cineva...”, a spus primarul Sucevei, Ion Lungu.

Contestația care a blocat licitația chiar înainte de a avea loc a fost depusă de RER Ecologic Service Buzău.

„Marile firme de salubrizare lucrează cu cabinete de avocatură, ca și în acest caz, unde avocatul care a făcut constestația este Cristina Trăilă, nimeni alta decât fostul șef al ANRMAP, care cunoaște toate virgulele pe acolo, de a găsit niște virgule și prin documentația noastră”, a adăugat edilul sucevean.