Voluntari Microsoft oferă sesiuni de mentorat pentru elevii de liceu

Marţi, 10 Octombrie 2017 (15:10:30)

Liceenii din Suceava au ocazia, pentru al patrulea an, să învețe aplicat cum se dezvoltă un proiect de computer science și să simuleze timp de 6 luni munca într-o companie IT. Pe 9 octombrie s-a dat startul celei de-a patra ediții a programului educațional Opening Opportunities, un program inovativ de încurajare a carierelor în computer science pentru elevi de liceu, creat de Asociația Techsoup România în cadrul programului global Microsoft YouthSpark, în parteneriat cu Microsoft România și ANBPR. În data de 17 octombrie 2017 la ora 14:00, la Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera” va avea loc evenimentul de prezentare a programului și a felului în care liceenii pasionați de IT care vor să exerseze crearea de produse noi de tehnologie se pot înscrie pentru a face parte din echipele care vor beneficia de sesiuni de mentorat alături de voluntarii Microsoft. Partenerul local al programului este Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera”, printre primele biblioteci care au răspuns afirmativ parteneriatului în cadrul programului Opening Opportunities. În cadrul evenimentului, voluntari profesioniști IT din Microsoft România le vorbesc elevilor de liceu despre ce înseamnă o carieră în IT, care sunt cerințele și pașii, cât de tehnic sau netehnic poți fi, ce abilități și trasee de carieră pot fi cultivate ca să ajungi în această industrie. Apoi, liceenii sunt invitați să aplice online la activitățile de mentorat și timp de 6 luni, sub coordonarea mentorilor IT Microsoft, elevii selecționați vor lucra online pentru a dezvolta produse și aplicații software sau alte proiecte tehnice.Nu este prima oară când liceenii din Suceava fac parte din acest program, un program cu o istorie de peste 4 ani care a ajuns la peste 6.000 de elevi din 15 localități și cu peste 100 de evenimente publice pentru elevi și mentori Microsoft. În 2016, la ediția a treia, în cadrul evenimentului final care s-a desfășurat la București, premiul pentru cea cel mai inovativ proiect a ajuns la o echipă de la Colegiul Național "Petru Rareș" Suceava, pentru proiectul DriveVision, un proiect de machine learning.“Opening Opportunities este o experiență unică pentru elevii de liceu, în care pot să experimenteze inovația. Sunt mulți liceeni care doresc să treacă din pragul de la consumatori de tehnologice către crearea de tehnologie, însă mulți își aleg alte cariere deoarece ori își pierd interesul, ori nu sunt pregătiți să facă față provocărilor acestei industrii dinamice a IT-ului. Ori acest program, prin simularea mediului de lucru și a etapelor de dezvoltare a unui produs de tehnologie, le deschide orizontul posibilităților și îi lasă mult mai pregătiți să pășească încrezători în noua lume care li se deschide în față după terminarea liceului”, este de părere Ioana Popa – manager de proiect, Asociația Techsoup. Cei care doresc să afle detalii legate de proiect o pot contacta pe Ioana Popa, manager proiect, la numărul de telefon 0726 450 472 sau pe email ioana.popa@techsoup.ro. Pentru detalii legate de evenimentul local, cei interesaţi o contacta pe doamna Lăcrămioara Cocuz, Șef serviciu relații cu publicul - Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera” Suceava.

