Acţiune de amploare a poliţiei pentru depistarea şoferilor băuţi

Marţi, 10 Octombrie 2017 (11:16:31)

Serviciul Rutier – IPJ Suceava și formaţiunile de profil din cadrul polițiilor municipale și orășenești au organizat şi desfăşurat, în perioada 06.10-08.10.2017, acţiuni tematice pe drumurile publice din judeţ, în scopul depistării conducătorilor auto care conduc autovehicule după ce au consumat băuturi alcoolice, precum şi a celor care încalcă legislaţia rutieră în vigoare.Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, în cadrul acţiunii au fost constatate 8 infracţiuni, au fost aplicate 140 de sancţiuni contravenţionale în valoare de 51.315 lei, iar pentru abaterile săvârşite în trafic au fost reţinute 10 permise de conducere. Totodată, pentru defecţiuni tehnice şi alte abateri au fost retrase 4 certificate de înmatriculare. În cadrul acţiunii au fost testaţi cu aparatul etilotest 382 de şoferi. Poliţia a prezentat şi câteva exemple ale unor şoferi care au condus sub influenţa băuturilor alcoolice şi cu viteză excesivă. Astfel, duminică, la ora 01.00, poliţiştii au tras pe dreapta un tânăr de 24 ani, din comuna Marginea, care conducea un autoturism pe DJ 178 F Măneuți – Frătăuții Vechi. Şoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o valoare de 0,57 mg/l alcool pur în aerul expirat. Cel în cauză a fost condus la Spitalul Municipal Rădăuți, unde i-au fost recoltate probe biologice, iar în cauză s-a întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ,,conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”. Sâmbătă, un bărbat de 37 ani, din municipiul Vatra Dornei, a condus autoturismul pe DN 17 B sat Rusca, comuna Dorna Arini, în timp ce avea o concentraţie de 0,75 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar la Spitalul municipal Vatra Dornei a refuzat recoltarea de probe biologice de sânge.Duminică, la ora 16.25, echipajul de poliţie rutieră din cadrul Compartimentului Rutier Gura Humorului a oprit pentru control, pe raza satului Bucşoaia, orașul Frasin, o autoutilitară la volanul căreia se afla un bărbat de 40 ani, din municipiul Vaslui. Deoarece conducătorul auto emana miros de băuturi alcoolice, s-a procedat la testarea acestuia, rezultatul fiind de 0,81 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care acesta a fost condus la Spitalul orăşenesc Gura Humorului, unde i-au fost recoltate mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

