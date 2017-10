A fost prins la volan fără permis după ce a fost oprit pentru viteză

Luni, 9 Octombrie 2017 (11:14:21)

Un tânăr în vârstă de 27 de ani s-a ales cu dosar penal după ce, ştiind că are permisul de conducere suspendat, s-a urcat la volan şi, în plus, a şi apăsat pedala de acceleraţie prea tare. Potrivit unui comunicat al poliţiei rutiere, duminică, la orele 17.59, un echipaj rutier din cadrul Poliției municipiului Suceava a oprit pentru control pe DJ 178A, din comuna Todireşti, autoturismul cu număr de înmatriculare provizoriu condus de un tânăr de 27 de ani din comuna Comănești, înregistrat de aparatul radar în timp ce rula cu viteza de 75 km/h în localitate (+25 km/h). În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat faptul că, bărbatul are permisul de conducere suspendat din 08.11.2016.În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de ”conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendat”, ce va fi soluționat procedural.

