Pistoale cu bile şi o sabie, găsite într-o maşină oprită în trafic de poliţişti

Vineri, 6 Octombrie 2017 (12:02:26)

Un echipaj din cadrul Poliţiei municipiului Rădăuţi a oprit pentru control joi, pe str. Piaţa Unirii din localitate, autoturismul condus de un localnic de 21 de ani și în care se aflau ca pasageri un tânăr de 20 de ani din aceeași localitate și trei tineri din municipiul Suceava.În urma controlului autoturismului, polițiștii au găsit o sabie, un rucsac în care se afla un pistol cu bile cu încărcătorul pus şi butelia de gaz și alte obiecte contondente, iar sub scaunul pasagerului din faţă, un alt pistol cu încărcătorul şi butelia de gaz introduse în mâner.Cele 5 persoane au fost conduse la sediul poliţiei, ocazie cu care, în urma verificărilor, s-a stabilit faptul că pistolul găsit sub scaunul pasagerului din autoturism aparţine tânărului de 21 de ani, care nu a putut prezenta nici un act de provenienţă. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii a două infracţiuni de „nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor” şi o infracţiune de „portul fără drept a obiectelor interzise”, armele și celelalte bunuri fiind ridicate de polițiști pentru cercetări, se precizează în comunicatul IPJ Suceava.

