Holzindustrie Schweighofer extinde programul de burse acordate viitorilor specialişti în industria lemnului

Joi, 5 Octombrie 2017 (14:05:10)

Compania Holzindustrie Schweighofer, cel mai mare investitor greenfield din industria de prelucrare a lemnului din România şi partener al instituţiilor de învăţământ, va acorda, în anul universitar 2017-2018, 24 de burse lunare studenţilor cu rezultate remarcabile în domeniul silviculturii şi ingineriei lemnului. Fiecare bursă are o valoare totală de 8.000 de lei pentru întregul an universitar. ,,Viitorii profesionişti în industria lemnului au nevoie de sprijin pentru dezvoltarea aptitudinilor pentru cercetare şi inovare dar şi de recunoaştere a cunoştinţelor acumulate. Programul de burse, derulat de compania noastră până acum, a arătat rezultate remarcabile. Unii dintre foştii bursieri Schweighofer au continuat cariera în domeniul cercetării iar alţii sunt deja angajaţi la companii de renume.Tocmai de aceea, Holzindustrie Schweighofer a extins programul de burse pentru studenţi. Dacă până acum am fost alături de studenţii din Suceava şi Braşov, anul acesta vom acorda burse şi studenţilor de la Facultatea de Horticultură, Secţia Silvicultură din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca. Pentru că astăzi este Ziua Mondială a Educaţiei dorim să felicităm profesorii îndrumători ai foştilor dar şi viitorilor bursieri Schweighofer şi să le mulţumim pentru implicare şi pentru tot ceea ce fac pentru educaţia noilor generaţii’’, a precizat Dan Bănacu, director general Holzindustrie Schweighofer România. Bursele Holzindustrie Schweighofer sunt repartizate în mod egal la:•Facultatea de Silvicultură - Universitatea ,,Ştefan cel Mare” din Suceava (6 burse)•Facultatea de Ingineria Lemnului - Universitatea ,,Transilvania” din Braşov (6 burse)•Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere - Universitatea ,,Transilvania” din Braşov (6 burse)•Facultatea de Horticultură, Secţia Silvicultură - Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-NapocaCâştigătorii burselor sunt desemnaţi de reprezentanţii facultăţilor în urma unor concursuri ce cuprind probe teoretice şi practice organizate de către universităţile partenere. Anunţurile despre program, metodologie şi bibliografie se regăsesc la secretariatele facultăţilor.

