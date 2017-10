Un tânăr beat s-a răsturnat cu maşina în timp ce era urmărit de poliţişti

Luni, 2 Octombrie 2017 (12:35:16)

Poliţiştii suceveni au fost nevoiţi duminică să urmărească două maşini ai căror şoferi au refuzat să oprească la semnalele făcute de agenţi. În unul dintre cazuri, maşina urmărită, condusă de un tânăr mort de beat, s-a răsturnat într-o curbă.Primul incident s-a petrecut la ora 17.40, pe DJ 209G, din comuna Straja. O patrulă din cadrul Poliției orașului Vicovu de Sus a efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism înregistrat cu aparatul radar în timp ce rula cu viteza de 95 km/h în localitate, însă conducătorul auto nu s-a conformat și și-a continuat deplasarea. Poliţiştii au plecat în urmărirea acestuia pe o distanță de aproximativ 700 de metri, reușindu-se blocarea vehiculului.Conducătorul auto, identificat de polițiști ca fiind un tânăr de 23 de ani, din comuna Straja, a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind de 0,07 mg/l alcool în aerul expirat.În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat faptul că tânărul nu posedă permis de conducere pentru nici o categorie auto.În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere”, se precizează în comunicatul poliţiei.În aceeaşi zi, aproape de miezul nopţii, o patrulă mixtă poliție-jandarmi ce acționa pe raza municipiului Fălticeni a efectuat semnat regulamentar de oprire unui autoturism, însă conducătorul auto nu s-a conformat, motiv pentru care s-a procedat la urmărirea acestuia spre ieşirea din municipiul Fălticeni şi intrarea în comuna Buneşti. Din cauza neadaptării vitezei într-o curbă, maşina urmărită a lovit acostamentul și s-a răsturnat.La volanul autoturismului, polițiștii l-au identificat pe un tânăr de 28 de ani, din comuna Vultureşti.Întrucât emana halenă alcoolică, acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,08 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.În această cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, după cum se precizează într-un comunicat al IPJ Suceava.

