Şofer beat, introdus în arest după ce a provocat un accident şi a fugit de la locul faptei

Marţi, 26 Septembrie 2017 (11:24:09)

Un bărbat cu alcoolemie foarte mare a provocat un accident în comuna Moara, după care a fugit de la locul faptei. În accident a fost rănită o femeie, şoferiţa celeilalte maşini implicate. Bărbatul vinovat a fost identificat ulterior de poliţişti, fiind reţinut pentru 24 de ore în arestul Poliţiei Suceava.Evenimentul rutier a avut loc luni, la ora 19.50. În timp ce conducea un autoturism pe DJ 209C, pe raza comunei Moara, un localnic de 51 de ani, aflat sub influenţa băuturilor alcoolice, a pătruns pe sensul opus şi a intrat în coliziune frontală cu autoturismul condus regulamentar de o femeie de 48 de ani, din municipiul Suceava. După impact, autoturismul condus regulamentar a fost proiectat într-un şanţ, iar bărbatul de 51 de ani a părăsit locul faptei, fiind identificat ulterior de poliţiști.În urma impactului a rezultat rănirea ușoară a conducătoarei auto de 48 de ani, care a fost transportată cu ambulanţa la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. „Cei doi conducători auto au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ pentru femeia de 48 de ani și de 1,15 mg/l alcool pur în aerul expirat, pentru bărbatul de 51 de ani, după care, la spital, li s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei”, se precizează în comunicatul poliţiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de „vătămare corporală din culpă”, „conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe”, şi „părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia”, bărbatul de 51 de ani fiind reţinut pentru 24 de ore și încarcerat în arestul IPJ Suceava.

