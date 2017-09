Luni, 25 Septembrie 2017 (15:15:35)

Anul acesta, campania de curăţenie “Let’s Do It, Romania” se va desfăşura în judeţul Suceava în data de 21 octombrie şi îşi propune să atragă peste 10.000 de voluntari. Campania este promovată ca eveniment pe pagina de Facebook Let’s Do It Suceava, unde vor fi anunţate locurile de întâlnire pentru voluntari, persoanele de contact pentru fiecare localitate şi zonele unde vor fi colectate deşeuri.

La acest eveniment sunt aşteptaţi să participe şcolari şi preşcolari însoţiţi de profesori şi educatori, studenţi, cadre didactice, personalul din instituţiile publice locale şi judeţene, personalul silvic din cadrul Direcţiei Silvice Suceava şi din cadrul ocoalelor silvice de regim, persoane din mediul privat şi locuitori din toate localităţile judeţului Suceava.

La nivelul judeţului Suceava campania este coordonată de Asociaţia Biosilva, împreună cu Asociaţia AREAS, iar detalii despre înscriere, participare şi organizare pot fi obţinute de la Florin Grădinariu - coordonatorul campaniei judeţene - telefon: 0740 899 417 sau pe e-mail: asociatiabiosilva@gmail.com.