Credit, fonduri UE, parteneriat sau bani de la Compania Naţională de Investiţii, variantele de finanţare a viitorului spital pentru copii

Vineri, 22 Septembrie 2017 (14:08:25)

Întâlnirea care a avut loc, vineri, între președintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, și managerul Spitalului de Urgenţă ”Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava, Vasile Rîmbu, cu medicii pediatri și managerii de spitale din judeţ a demonstrat că proiectul de construire a unui spital monobloc, cu toate secţiile, destinat doar copiilor este agreată de toţi participanţii, indiferent de culoarea politică. Cu date statistice, atât managerii, cât și medicii au argumentat că adresabilitatea tot mai mare către Spitalul de Urgenţă Suceava, cazuistica din ce în ce mai diversificată și mai complexă, ridicarea standardului pentru gradul de satisfacţie a pacienţilor și rata natalităţii din judeţul Suceava sunt aspecte care impun construirea unui spital de pediatrie.Dacă în privinţa necesităţii și oportunităţii acestei investiţii în sănătate nu există nici un dubiu, pentru finanţare președintele CJ Gheorghe Flutur a anunţat că are în vedere mai multe variante: accesare de fonduri europene, parteneriat public-privat, solicitare de fonduri de la Compania Naţională de Investiţii sau un credit bancar. ”Astăzi nu avem sursa de finanţare. Am în vedere și un împrumut, că nu îndatorez judeţul pentru Întâlniri Bucovinene, ci pentru sănătatea copiilor sucevenilor”, a spus Flutur.La întâlnirea de vineri de la CJ a participat și medicul pediatru Maricela Cobuz, deputat PSD de Suceava, care a declarat că ”sănătatea nu are culoare politică, vă susţin din toată inima în acest proiect”.Singurul spital care nu a onorat invitaţia lui Flutur a fost Spitalul Municipal Fălticeni.

