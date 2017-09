La 16 ani: Mort de beat, s-a urcat pe moped fără a avea permis şi a ajuns la spital

Luni, 18 Septembrie 2017 (11:35:20)

Un adolescent în vârstă de 16 ani a ajuns duminică la spital după ce a băut bine, iar apoi a plecat la plimbare cu mopedul, deşi nu deţine permis de conducere. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, "duminică, la ora 16.46, în timp ce conducea mopedul într-o curbă pe DJ 178G, din comuna Ciprian Porumbescu, un minor de 16 ani din municipiul Suceava a pierdut controlul asupra direcţiei de mers şi a căzut pe partea carosabilă. În urma impactului, a rezultat rănirea ușoară a minorului, care a fost transportat cu ambulanța la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Pe moped se mai afla un pasager, care nu a suferit leziuni corporale". În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat faptul că, minorul nu posedă permis de conducere pentru nici o categorie auto. Întrucât emana halenă alcoolică, conducătorul mopedului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,78 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care la spital i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de „vătămare corporală din culpă”, „conducerea unui vehicul fără permis de conducere” și „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, ce va fi soluționat procedural.Şi un tânăr de 24 de ani se va alege cu dosar penal tot pentru că a plecat la plimbare cu motocicleta deşi nu posedă permis de conducere. Comisarul Ionuţ Epureanu, purtătorul de cuvânt al IPJ Suceava, precizează că "în noaptea de duminică spre luni, la ora 00.50, în timp ce conducea motocicleta într-o curbă pe DN 2H, din orașul Milișăuți, un tânăr de 24 de ani din comuna Todirești a pierdut controlul asupra direcției de mers, s-a dezechilibrat și a căzut de pe motocicletă, atât el, cât și pasagerul de pe vehicul, un minor de 17 ani, din aceeași localitate". În urma impactului, cei doi au suferit leziuni minore, fiind transportați cu ambulanța la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Cele două victime nu au putut fi testate cu aparatul etilotest, motiv pentru care la spital li s-au recoltat probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei. "Întrucât existau suspiciuni cu privire la persoana care a condus motocicleta, polițiștii au efectuat verificări în bazele de date, ocazie cu care au constatat faptul că nici unul dintre cei doi tineri nu posedă permis de conducere", a declarat comisarul Epureanu. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de „vătămare corporală din culpă” și „conducerea unui vehicul fără permis de conducere” ce va fi soluționat procedural.

