Dosar penal pentru un tânăr care a fumat marijuana şi apoi a plecat la plimbare cu maşina

Luni, 18 Septembrie 2017 (11:18:08)

Un tânăr din municipiul Suceava s-a ales cu dosar penal după ce a fumat marijuana, apoi a plecat la plimbare cu maşina. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, "echipajul din cadrul Biroului Rutier care efectua activități de control trafic rutier în zona gării Burdujeni a procedat la oprirea unui autoturism condus de către un tânăr din municipiul Suceava. Procedându-se la verificarea interiorului autoturismului, sub scaunul din dreapta față, destinat postului de conducere, a fost identificată o folie de plastic cu o țigaretă de culoare albă, cu lungimea de 5 cm, despre care şoferul a declarat că este un amestec de tutun și marijuana, țigaretă din care a fumat aproximativ 6 fumuri". Şoferul a fost condus la Unitatea de Primire a Urgenţelor de la Spitalul Județean Suceava, unde i s-au prelevat probe biologice de sânge și urină în vederea stabilirii prezenței în organism a substanțelor psihoactive. În cauză s-a întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”.

Monitorului de Suceava, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului În lipsa unui acord scris din partea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului Dosar penal pentru un tânăr care a fumat marijuana şi apoi a plecat la plimbare cu maşina