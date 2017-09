A furat maşina de la tatăl său şi s-a urcat la volan băut şi fără a avea permis

Joi, 14 Septembrie 2017 (14:46:16)

Un tânăr în vârstă de 18 ani care nu are permis de conducere s-a ales cu dosar penal după ce, în noaptea de miercuri spre joi, la ora 02.40, a fost prins de poliţie, în trafic, la volanul autoturismului tatălui său. Mai mult decât atât, tânărul era băut şi a încercat să-i păcălească pe oamenii legii. Astfel, potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, în timp ce desfășura activități de control și supraveghere a traficului rutier pe raza comunei Vicovu de Jos, o patrulă din cadrul Secţiei 4 Poliţie Rurală Gălăneşti a observat un autoturism înmatriculat în străinătate care, la vederea autospecialei de poliție, a oprit în apropierea unei intersecţii, iar conducătorul auto și cei doi pasageri au coborât și au ridicat capota, sugerând o eventuală defecțiune. Conducătorul auto a fost identificat de polițiști ca fiind un tânăr de 18 ani, din oraşul Vicovu de Sus. Din primele cercetări, polițiștii au stabilit faptul că, fără ştirea tatălui său, tânărul de 18 ani a luat autoturismul de la domiciliu şi a plecat împreună cu cei doi prieteni, conducându-l pe drumurile publice de pe raza oraşului Vicovu de Sus şi a comunei Vicovu de Jos, cu intenţia de a ajunge în municipiul Rădăuţi. În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat faptul că tânărul nu posedă permis de conducere pentru nici o categorie auto. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,22 mg/l alcool pur în aerul expirat. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de „conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere” şi „furt în scop de folosinţă”, ce va fi soluționat procedural.Cu dosar penal s-a ales şi o tânără de 18 ani care s-a decis să conducă maşina deşi nu posedă permis auto. Miercuri, la ora 20.00, o patrulă din Secției 2 Poliție Rurală Ipotești a oprit pentru control pe DC 66, din comuna Verești, autoturismul condus de o tânără de 18 ani din județul Bacău și în care se afla ca pasager un tânăr de 25 de ani din localitate, posesorul mașinii. În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat faptul că tânăra de 18 ani nu posedă permis de conducere pentru nici o categorie auto. "Din primele cercetări, polițiștii au stabilit faptul că, la solicitarea tinerei de 18 ani, posesorul autoturismului i-a încredințat acesteia mașina pentru a fi condusă pe drumurile publice, deși știa că nu posedă permis de conducere auto. În cauză s-a întocmit dosar penal, tânăra de 18 ani fiind cercetată sub aspectul comiterii infracțiunii de , iar tânărul de 25 de ani sub aspectul comiterii infracțiunii de <încredințarea unui vehicul pentru a fi condus pe drumurile publice unei persoane despre care știa că nu posedă permis de conducere>, ce va fi soluționat procedural", a precizat comisarul Ionuţ Epureanu, purtătorul de cuvânt al IPJ Suceava.

