Consiliul Elevilor vrea să facă lista neagră a şcolilor care încalcă Statutul Elevului

Marţi, 12 Septembrie 2017 (11:03:13)

În urmă cu un an, Ministrul Educaţiei aproba Statutul Elevului, act normativ ce reglementează drepturile şi îndatoririle elevilor. La un an de la intrarea acestuia în vigoare, Consiliul Naţional al Elevilor îşi propune să analizeze modul în care a fost implementat în decursul ultimului an şcolar, bazat pe răspunsurile elevilor din judeţele din România. „Analizând rezultatele raportului şi principalele derapaje din sistem semnalate, observăm că Statutul Elevului este încă este departe de o integrare completă în practica şcolară. De exemplu, aproximativ 54% din elevii respondenţi s-au confruntat cu ostilitate din partea profesorului atunci când au contestat o notă obţinută la o evaluare scrisă, iar aproximativ 40% din elevii respondenţi nu beneficiază de reducerea tarifului pentru transportul local în comun, în timp ce 28% îşi simt pusă în pericol integritatea fizică şi/ sau morală. De asemenea, aproximativ 29% dintre elevii respondenţi au primit absenţă ca mijloc de coerciţie, iar dintre elevii care au acordat feedbackul semestrial cadrelor didactice, doar aproximativ 13% consideră că acesta a fost luat în considerare de profesor. Astfel, se poate observa că atitudinea ostilă a cadrului didactic asupra elevului este des întâlnită în şcoala românească, iar opinia elevilor nu este luată în considerare”, transmit reprezentanţii Consiliului naţional al Elevilor. În acest context, CNE propune întocmirea unei liste negre cu şcolile ce nu respectă principiul transparenţei şi care prin regulamentele de ordine interioară încalcă Statutul Elevului, precum şi publicarea acesteia pe site-ul ministerului educaţiei.„În calitate de reprezentanţi ai elevilor, ne-am dorit să vedem care este situaţia respectării codului ce reglementează drepturile şi obligaţiile elevilor la nivel naţional şi, în urma analizei rezultatelor, ne declarăm dezamăgiţi de statisticile alarmante ce au fost înregistrate. În continuare, vom monitoriza atent respectarea Statutului Elevului la nivelul unităţilor de învăţământ şi vom iniţia demersuri în vederea sancţionării acelora care îl încalcă”, a declarat Ioana Băltăreţu, preşedintele Consiliului Naţional al Elevilor.

