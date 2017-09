Vineri, 1 Septembrie 2017 (13:54:00)

Şcoala Primară „Sfântul Ioan cel Nou” şi Grădiniţa cu Program Prelungit „Sfântul Ioan cel Nou”, situate la ieşirea din Suceava spre Ipoteşti, şi-au deschis vineri porţile pentru 20 de elevi care vor începe cursurile clasei pregătitoare, şi 165 de preşcolari, împărţiţi în opt grupe, care îşi vor desfăşura activităţile în cadrul programului de grădiniţă. Dacă Grădiniţa cu Program Prelungit „Sfântul Ioan cel Nou” este deja cu tradiţie la Suceava, noutatea din acest an este înfiinţarea Şcolii Primare „Sfântul Ioan cel Nou”, unde primii elevi au păşit în clasă, cu emoţii şi bucurii inerente. În prima zi din septembrie, care înseamnă şi începutul Anului Bisericesc, fie că fac parte din grupa „Iepuraşi”, „Steluţele”, „Buburuzele”, „Îngeraşii”, „Fluturaşii”, „Albinuţele”, „Licuricii”, „Florile”, preşcolarii, unii îmbrăcaţi în costume populare, au participat la deschiderea noului an şcolar plini de emoţie, însoţiţi de părinţi, de bunici sau frăţiori mai mari. Deschiderea anului şcolar a debutat cu o slujbă religioasă, oficiată de Preasfinţitul Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, şi părintele Vartolomeu Chira, de la Mănăstirea „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, care i-au îndemnat pe toţi cei prezenţi, mici sau mari, să spună împreună rugăciunea „Tatăl nostru”, i-au stropit cu agheasmă şi au sfinţit fiecare încăpere în care îşi vor desfăşura activitatea preşcolarii şi şcolarii din acest an. Directoarea Maria Doncean ne-a spus că îşi doreşte o şcoală „în care elevii să meargă cu bucurie, să înveţe cu pasiune, să-şi dezvolte potenţialul, să fie ascultaţi şi pregătiţi fiecare în ritmul lui, la standarde înalte”. Tot ea a mai completat că şi ar dori ca „părinţii să fie parteneri în educaţie”. Cine optează pentru Şcoala Primară „Sfântul Ioan cel Nou”, a completat şefa instituţiei de învăţământ, va găsi aici „valori perene, aşezate, curate, inspirate din duhul adevărului, credinţei, frumuseţii. O şcoală în care fiecare se va descoperi pe sine şi, totodată, se va iniţia în tainele lumii acesteia şi în ceea ce este dincolo de ea”.