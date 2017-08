Alexandria Librării şi Salvaţi Copiii organizează campania pentru copii nevoiaşi „Cumperi tu, primesc şi ei!”

Joi, 31 August 2017 (11:00:20)

Şi în această toamnă, la început de an şcolar, Alexandria Librării rămâne alături de programele Salvaţi Copiii România, iar împreună îi invită pe toţi românii să se implice în reeditarea succesului din anii trecuţi al campaniei de responsabilitate socială ”Cumperi tu, primesc şi ei!”, desfăşurat în acest an sub sloganul ”Pentru că nouă ne pasă!”.În perioada 1-30 septembrie 2017, clienţii care vor pregăti ghiozdanele propriilor copii şi vor face orice achiziţie din cele 30 de librării Alexandria aflate în 13 judeţe ale ţării, vor sprijini şi copiii nevoiaşi înscrişi în programele Salvaţi Copiii România. Alexandria Librării donează sub formă de rechizite către Organizaţia Salvaţi Copiii România 1% din cifra de afaceri. Astfel, fiecare persoană care va face cumpărături de orice natură, din oricare din librăriile Alexandria, se alătură acestei campanii şi face un gest concret de încurajare a educaţiei.„Reducerea abandonului şcolar şi a procentajului mare de analfabetism în rândul copiilor din România sunt şi anul acesta posibile printr-un simplu gest pe care îl facem atât de mulţi... PENTRU CĂ NOUĂ NE PASĂ!”, transmit organizatorii campaniei.

