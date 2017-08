Prins conducând o maşină la câteva ore după ce a rămas fără permis

Marţi, 29 August 2017 (11:02:15)

Un tânăr de 25 de ani, din comuna Frumosu, a fost surprins de poliţişti la volanul unui autoturism, la câteva ore după ce permisul de conducere îi fusese suspendat.În noaptea de luni spre marţi, în jurul orei 01.00, o patrulă din cadrul Secţiei 14 Poliţie Rurală Vama a oprit pentru control pe DJ 176 din comuna Moldoviţa autoturismul condus de un tânăr de 25 de ani, din comuna Frumosu.În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat că tânărul are permisul de conducere reținut de câteva ore.În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere”, se precizează în comunicatul poliţiei.La polul opus s-a situat un bărbat prins conducând chiar dacă are permisul suspendat de aproximativ cinci ani. S-a întâmplat luni, în jurul orei 16.00, când un echipaj din cadrul Serviciului Rutier Suceava a oprit pentru control pe DN 17, în afara comunei Stroiești, autoturismul condus de un bărbat de 42 de ani, din orașul Gura Humorului.În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat că bărbatul are permisul de conducere anulat din anul 2012.Şi în acest caz s-a întocmit dosar penal.

