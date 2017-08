Municipiul Suceava se alătură demersului pentru "Autostrada Centenarului Marii Uniri"

Marţi, 29 August 2017 (11:04:25)

Conducerea municipalităţii sucevene a semnat un document de susţinere a demersului civic "Împreună pentru A8", pentru realizarea autostrăzii Iaşi-Târgu Mureş.Primarul Ion Lungu a postat luni seara pe pagina sa de Facebook: "Am semnat pentru , pentru realizarea autostrăzii Iaşi-Târgu Mureş. Avem obligaţia faţă de generaţiile viitoare să ne batem pentru aprobarea şi realizarea acestui proiect. Municipalitatea suceveană va avea reprezentanţi, în perioada 8-10 septembrie 2017, la evenimentul organizat pe distanţa Iaşi-Târgu Mureş, sub sloganul <Împreună pentru A8, Iaşi-Târgu Mureş>".”Împreună pentru A8: Ungheni – Iaşi – Târgu Mureş” este primul eveniment civic de anvergură organizat în Moldova.Iniţiatorii acesteia consideră că Centenarul Marii Uniri ar trebui sărbătorit în 2018 prin semnarea contractelor de atribuire pentru cele trei tronsoane ale autostrăzii A8.„Este clar că Moldova este izolată. Vin şi ne dau lecţii alţii din afară, de prin Vest – Arad, Oradea, dar ei au problema infrastructurii rezolvată. Dacă am avea şi noi infrastructura rezolvată, cu totul altfel s-ar mişca lucrurile şi în mediul de afaceri, dar şi a turismului”, a spus primarul Ion Lungu, marţi dimineaţă.

