Miercuri, 9 August 2017 (11:03:22)

Campionatul Regional de „Hard Enduro” al zonei Nord-Est are programat în acest sfârșit de săptămână deja tradiționala etapă de la Câmpulung Moldovenesc: „Hard Enduro Bucovina”. „Hard Enduro Bucovina” este un concurs de motociclism enduro (off-road, pe teren variat și adeseori accidentat), care se desfășoară în perioada 12-13 august, în Câmpulung Moldovenesc, traseul derulându-se în cea mai mare parte în zone montane din Obcina Feredeului și Obcina Mare. Evenimentul este unul de tradiție, ajungând la a V-a ediție și bucurându-se de la an la an de prezența unui număr din ce în ce mai mare de participanți din toate colțurile țării, dar și de peste granițe - Ungaria, Polonia, Slovacia, Austria, Ucraina.

Organizator este Asociația ”Hai în Bucovina” și Moto-Clubul „MasterBike” Cluj.

Sâmbătă, între 9:00 și 14:00 sunt programate înscrierile, viza medicala, dar și efectuarea verificărilor tehnice. Briefingul începe la ora 14:45, iar prologul începe la ora 16:00. Rezultatele vor fi afișate la ora 19:00, iar apoi sportivii și spectatorii sunt invitați la o petrecere organizată de Asociația „Hai în Bucovina”.

Duminică, 13 august, este ziua concursului. Plecarea în coloană cu escorta Poliției este programată la ora 09:15. La ora 10:00 se dă startul separat pe fiecare categorie, iar la ora 18.00 este programată premierea. Petrecerea de final urmează să aibă loc la Aquarius, în Câmpulung Moldovenesc.

Traseul va fi marcat în totalitate pentru toate clasele A, B, C cu panglica portocalie KTM, vopsea portocalie și semne de orientare. Traseul greșit este marcat cu panglică albă. Organizatorii anunță că ediția 2017 „Hard Enduro Bucovina” va fi una extremă clasele de vârf A și B.

Site-ul evenimentului este disponibil la http://endurobucovina.ro/.