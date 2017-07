O maşină a luat foc după un accident pe şoseaua de centură a Sucevei

Joi, 27 Iulie 2017 (19:01:53)

O autoutilitară Dacia a luat foc pe şoseaua de centură a Sucevei, joi după-amiază, după ce şoferul a scăpat maşina de sub control, iar aceasta s-a izbit violent de rigola de la marginea drumului. Accidentul s-a petrecut în jurul orei 17.30, în zona parcării porţiunii deschise a şoselei de centură, iar din fericire nu au fost decât pagube materiale, fără victime. Şoferul de pe autoutilitara Dacia Dokker, care aparţine unui producător de cafea, circula pe sensul dinspre Zidul Morţii spre E 85 şi a pierdut controlul asupra volanului.„Probabil am derapat. Am pus frână, maşina s-a învârtit şi am ajuns în şanţ. Nu a apărut nimic în faţă, doar am simţit că maşina fuge, am avut un pic de viteză”, a recunoscut şoferul, în timp ce era evaluat de personalul medical de pe ambulanţa sosită la faţa locului. Acesta nu avea leziuni, ci doar a fost evaluat pentru a se stabili cert dacă nu are vreo problemă de sănătate. În urma impactului, maşina a luat foc şi a ars violent. La faţa locului au intervenit pompierii de la Detaşamentul Suceava. Focul a fost stins în scurt timp, însă maşina nu a mai putut fi salvată. Autoturismul nu era încărcat cu marfă.

Monitorului de Suceava, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului În lipsa unui acord scris din partea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului O maşină a luat foc după un accident pe şoseaua de centură a Sucevei