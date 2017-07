Italian beat și fără permis, încătușat de polițiștii suceveni

Duminică, 9 Iulie 2017 (12:22:02)

Un italian în vârstă de 54 de ani a fost protagonistul unui scandal în trafic la Câmpulung Moldovenesc, după ce a refuzat să se legitimeze și să-i fie verificată alcoolemia. Italianul a fost încătușat și în cele din urmă a suflat în etilotest, rezultând o stare avansată de ebrietate. Mai mult, după interogarea bazei de date a rezultat că acesta nu are nici permis de conducere. Incidentul s-a petrecut vineri seară, în jurul orei 18.40. Un echipaj rutier a tras pe dreapta un autoturism Mercedes pe strada Alexandru Bogza din Câmpulung Moldovenesc. În mașină a fost găsit un bărbat care era în evidentă stare de ebrietate. „S-a procedat la legitimarea acestuia, suspectul refuzând orice colaborare cu polițiștii, totodată refuzând și testarea cu aparatul etilotest”, se arată într-un comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava.Polițiști au intervenit în forță și l-au imobilizat pe italian, acesta fiind încătușat și condus la sediul Poliției municipiului Câmpulung Moldovenesc. După interogarea bazei de date a rezultat că italianul, domiciliat în Torino, nu este posesor de permis de conducere pentru nici o categorie de autovehicule. La sediul Poliției, bărbatul a acceptat în cele din urmă să fie verificat cu etilotestul. A rezultat concenrația de 1,10 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat. Ulterior, acesta a fost condus și la Spitalul municipal Câmpulung Moldovenesc, unde i s-au recoltat probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei în sânge. Pe numele italianului a fost deschis dosar penal pentru comiterea infracțiunilor de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului” și „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”.

Monitorului de Suceava, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului În lipsa unui acord scris din partea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului Italian beat și fără permis, încătușat de polițiștii suceveni