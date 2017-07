Accidente provocate de şoferi băuţi

Duminică, 2 Iulie 2017 (10:58:25)

Doi şoferi băuţi au provocat accidente în noaptea de sâmbătă spre duminică. Primul accident a avut loc la ora 03.40. În timp ce conducea un autoturism pe DC 43H, din comuna Todirești, un tânăr de 19 ani, din localitate, a pierdut controlul asupra direcției de mers, maşina a părăsit partea carosabilă și a lovit marginea podețului unui imobil. Din accident a rezultat rănirea ușoară a conducătorului auto, care a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,69 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de „vătămare corporală din culpă” și „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”.La ora 04.20, în timp ce conducea autoturismul pe strada 1 Mai din municipiul Rădăuți, pe fondul consumului de băuturi alcoolice, un tânăr de 23 de ani, din comuna Horodnic de Jos, a pierdut controlul asupra direcției de mers şi a părăsit partea carosabilă. Din accident a rezultat rănirea ușoară a unui tânăr de 20 de ani, din comuna Volovăț, pasager în autoturism, care a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,65 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de „vătămare corporală din culpă” și „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, se precizează în comunicatul IPJ Suceava.

