Folk, cântece de peste veacuri și rock la „Bucovina Acoustic Park”

Luni, 26 Iunie 2017 (12:32:05)

Consiliul Județean Suceava, Centrul Cultural „Bucovina”, Primăria Municipiului Vatra Dornei și Casa de Cultură „Platon Pardău” Vatra Dornei organizează, în intervalul 7 - 9 iulie a.c., prima ediție a manifestării „Bucovina Acoustic Park”.Evenimentul, care se va desfășura în Parcul Central - în fiecare zi cu începere de la ora 20.00 - îi va aduce în fața publicului vineri, 7 iulie, pe cantaurorii folk Mihaela Popescu și Cornel Angelescu, precum și pe mesagerii cântecelor de peste veacuri „Zicălașii”, Constantin Irimie și Mihai Hrincescu. Sâmbătă, 8 iulie, vor concerta Fior, Natif, The Mono Jacks și Implant Pentru Refuz, iar duminică, 9 iulie, vor urca pe scenă Gray Matters, Toy Machines, Travka, Luna Amară și vor avea loc concertele de autor Vali Rauca (Grimus) și Oigan (Robin and the Backstabbers, Kumm, Moon Museum).

