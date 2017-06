Peste 20 de suceveni au rămas fără permis de conducere în ultimele două zile pentru consum de băuturi alcoolice

Duminică, 25 Iunie 2017 (11:28:34)

Având în vedere evenimentele sociale, culturale şi artistice organizate în acest weekend la nivelul judeţului şi în special în municipiul Suceava, peste 100 de poliţişti rutieri au acţionat vineri şi sâmbătă pentru prevenirea accidentelor rutiere pe fondul consumului de alcool.Din fericire, prezenţa activă în teren a dus la identificarea din timp a celor care au consumat alcool şi s-au urcat la volan, prevenindu-se astfel adevărate tragedii.Vineri, la ora 21.15, un echipaj de poliție a oprit pentru control pe DJ 291A, din comuna Grămești, autoturismul condus de un localnic de 49 de ani.Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,49 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.Totodată, în urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat faptul că, bărbatul nu posedă permis de conducere pentru nici o categorie auto.În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de „conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere” și ,,conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”.Tot vineri, la ora 23.45, un echipaj rutier din cadrul Poliției municipiului Suceava a oprit pentru control pe str. Jean Bart din localitate autoturismul condus de un tânăr de 27 de ani, din comuna Şcheia. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,18 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.Totodată, în urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat faptul că, tânărul nu posedă permis de conducere pentru nici o categorie auto.În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de „conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere” și ,,conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”.Duminică, la ora 19.05, în timp ce conducea autoturismul pe str. Zefirului din municipiul Suceava, ajungând la intersecţia cu str. Grigore Alexandru Ghica, un localnic de 20 de ani a pătruns cu viteză în intersecţie şi a virat la stânga, moment în care a ajuns pe sensul opus și a intrat în coliziune cu autoturismul oprit la semafor și condus de un bărbat de 54 de ani, din comuna Brodina.În urma impactului nu au rezultat victime omeneşti, ci doar avarierea celor două autovehicule.Cei doi conducători auto au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ pentru bărbatul de 54 de ani şi de 0,61 mg/l alcool pur în aerul expirat în cazul tânărului de 20 de ani, căruia, la spital, i s-au recoltat probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei.În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”.În noaptea de sâmbătă spre duminică, la ora 00.20, un echipaj din cadrul Poliției municipiului Rădăuți a oprit pentru control pe strada Piața Unirii din localitate autoturismul înmatriculat în străinătate condus de un bărbat de 36 de ani, din comuna Gălănești.Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,79 mg/l alcool pur în aerul expirat.În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”.Jumătate de oră mai târziu, în timp ce conducea autoturismul pe bdul Bucovina din orașul Gura Humorului, pe fondul vitezei excesive și a consumului de băuturi alcoolice, un localnic de 24 de ani a pierdut controlul asupra direcției de mers, a pătruns pe trotuar și a intrat în coliziune cu un stâlp de susţinere a iluminatului public, pe care l-a rupt. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,84 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”.În aceeaşi noapte, un echipaj rutier din cadrul Poliţiei municipiului Suceava a oprit pentru control pe strada Universităţii din localitate autoturismul condus de un bărbat de 36 de ani, din comuna Vama.Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,77 mg/l alcool pur în aerul expirat.În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”.În total, peste 20 de suceveni au rămas fără permis de conducere în aceste zile pentru consum de băuturi alcoolice.

