30% dintre accidentele de vineri şi sâmbătă au fost provocate de biciclişti

Duminică, 25 Iunie 2017 (11:21:11)

La nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava au fost iniţiat un plan special de măsuri pentru prevenirea şi combaterea accidentelor rutiere cu implicarea bicicliştilor. Demersul are la baza atât experienţa anilor anteriori privind frecvenţa acestor tipuri de vevenimente pe perioada verii cât şi dinamica operativă înregistrată în primele luni ale acestui an. Astfel, trebuie remarcat că din totalul celor 60 de evenimente rutiere cu implicarea bicicliştilor înregistrate în primele 5 luni, în 52 de cazuri vina pentru producerea accidentelor a fost a bicicliştilor, inclusiv în cazul celor două accidente mortale.În primele 2 săptămâni ale lunii iunie au fost intensificate acţiunile preventive în teren fiind distribuite veste reflectorizante şi alte elemente reflectorizante pentru biciclete. De asemenea s-au purtat discuţii cu bicicliştii în vederea responsabilizării acestora fiind prezentat şi cadrul legislativ care prevede sancţiuni contravenţionale destul de importante în cazul încălcării regulilor rutiere.De asemenea, în perioada 14 – 21 iunie au fost organizate acţiuni în cadrul cărora au fost sancţionaţi peste 200 de biciclişti.Cu toate acestea, în continuare o parte din participanţii la trafic în calitate de biciclişti aleg să îşi pună viaţa în pericol şi ignoră regulile rutiere, riscând să fie implicaţi în accidente grave sau să fie sancţionaţi contravenţional cu amenzi în valoare de peste 800 de lei.În urma analizei efectuate pe perioada a două zile (23 şi 24 iunie) s-a constatat că 30% din evenimente rutiere au avut ca implicare bicicliştii. În patru din cele 10 evenimente rutiere înregistrate au fost implicaţi biciclişti, în 3 cazuri aceştia făcându-se exclusiv vinovaţi de producerea accidentelor. Astfel, vineri, în jurul orei 12.55, un tânăr de 22 de ani, din municipiul Câmpulung Moldovenesc, în timp ce se deplasa în calitate de biciclist pe str. Izvorul Alb din localitatea de domiciliu, în condiții de ploaie, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a căzut de pe bicicletă suferind leziuni ușoare.Biciclistul a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind negativ, după care i-a fost recoltată o probă biologică de sânge.În aceeaşi zi, în jurul orei 18.50, în timp ce conducea microbuzul pe bdul 1 Mai, din municipiul Suceava, ajungând la intersecţia cu str. Teilor, un bărbat de 38 de ani, din județul Maramureş, a surprins şi accidentat ușor un minor de 15 ani, localnic, angajat în traversarea neregulamentară a străzii pe trecerea de pietoni marcată și semnalizată, însă pe bicicletă.Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.În cauză s-a întocmit dosar penal, ce va fi soluționat procedural.Sâmbătă, la ora 12.25, în timp ce conducea bicicleta pe DJ 209B, pe raza comunei Mălini, ajungând la intersecția cu str. Antoceni, un localnic de 78 de ani a efectuat virajul la stânga fără să semnalizeze și să se asigure corespunzător, moment în care a intrat în coliziune cu autoturismul condus regulamentar de o tânără de 18 ani, din aceeași localitate, aflată în depășirea bicicletei.În urma impactului a rezultat rănirea ușoară a biciclistului, care a fost transportat cu ambulanța la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, după care, la spital, acesteia și victimei li s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.Tot sâmbătă, în jurul orei 16.24, în timp ce se deplasa pe bicicletă pe o uliță adiacentă DJ 177A, din comuna Capu Câmpului, un minor de 8 ani, din localitate, nu a acordat prioritate de trecere autoturismului condus regulamentar de un bărbat de 46 de ani, din comuna Mănăstirea Humorului, intrând în coliziune cu acesta.În urma impactului, a rezultat rănirea uşoară a minorului, care a fost transportat cu ambulanța la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale, însă nu a rămas internat. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.În comunicatul Poliţiei se precizează: „Reamintim cetăţenilor faptul că nerespectarea legislaţiei specifice de către biciclişti se sancţionează cu amenzi din clasa a trei de sancţiuni. Nerespectarea acestor reguli se sancţionează cu 6-8 puncte-amendă. Un punct-amendă reprezintă valoric 10% din salariul minim brut pe economie, deci 145 lei. Astfel, se interzice conducătorilor de biciclete:a) să circule pe sectoarele de drum semnalizate cu indicatorul având semnificaţia "Accesul interzis bicicletelor";b) să înveţe să conducă biciclete sau mopede pe drumurile intens circulate;c) să circule pe trotuare, cu excepţia cazului când pe acestea sunt amenajate piste speciale destinate lor;d) să circule fără a ţine cel puţin o mână pe ghidon şi ambele picioare pe pedale;e) să circule în paralel, cu excepţia situaţiilor când participă la competiţii sportive organizate;f) să circule în timp ce se află sub influenţa alcoolului, a produselor ori substanţelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora;g) să se ţină de un vehicul aflat în mers ori să fie remorcat de un alt vehicul sau împins ori tras de o persoană aflată într-un vehicul;h) să transporte o altă persoană, cu excepţia copilului până la 7 ani, numai dacă vehiculul are montat în faţă un suport special, precum şi a situaţiei când vehiculul este construit şi/sau echipat special pentru transportul altor persoane;i) să circule pe partea carosabilă în aceeaşi direcţie de mers, dacă există o cale laterală, o potecă sau un acostament practicabil, ce poate fi folosit;j) să transporte sau să tragă orice fel de obiecte care, prin volumul ori greutatea lor, stânjenesc sau periclitează conducerea vehiculului ori circulaţia celorlalţi participanţi la trafic;Pentru a conduce o bicicletă pe drumurile publice, conducătorul acesteia trebuie să aibă vârsta de cel puţin 14 ani.-Se recomandă ca, în circulaţia pe drumurile publice, biciclistul să poarte casca de protecţie omologată.-Dacă un drum este prevăzut cu o pistă specială destinată circulaţiei bicicletelor, acestea, precum şi mopedele vor fi conduse numai pe pista respectivă.-În circulaţia pe drumurile publice bicicleta trebuie să fie:prevăzută cu dispozitiv de frânare eficace;prevăzută cu un sistem adecvat, funcţional, de direcţie;dotată cu sistem de avertizare sonoră; se interzic echiparea şi folosirea sistemelor de avertizare sonoră specifice autovehiculelor;echipată în faţă cu lumină de culoare albă sau galbenă, iar în spate cu lumină de culoare roşie şi cu cel puţin un dispozitiv fluorescent-reflectorizant, vizibil, de aceeaşi culoare;echipată cu elemente sau dispozitive care, în mişcare, formează un cerc continuu, fluorescent-reflectorizante de culoare portocalie fixate pe spiţele roţilor.”

