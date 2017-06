Spectacol Bucovina Dance Show, la Casa de Cultură a Sindicatelor Suceava

Marţi, 20 Iunie 2017 (15:13:48)

La Casa de Cultură a Sindicatelor Suceava a avut loc, la sfârşitul săptămânii trecute, Bucovina Dance Show, ediţia a IV-a, un spectacol care a marcat patru ani de la deschiderea Bucovina Dance Studio, cea mai complexă şcoală de dans din municipiul Suceava. Evenimentul s-a bucurat de un public numeros, care a apreciat şi aplaudat efortul făcut de toţi copiii şi tinerii care au evoluat pe scenă, dar şi de instructorii lor. A fost o gală a dansului, cu momente diversificate, unele pline de graţie şi eleganţă, altele dinamice şi foarte energice, puse în scenă de instructorii Bucovina Dance Studio, alături de micuţii şi talentaţii dansatori.Bucovina Dance Show a debutat cu un grup de balerine, dansatoare care s-au transformat pentru câteva minute „în cele mai frumoase flori”, sub îndrumarea instructoarei Mariana Cazacu. Street dance-ul a devenit cunoscut şi îndrăgit la Suceava, astfel că elevi de clasa a VI-a de la Şcoala Gimnazială Nr. 4, care fac parte din trupa Crazy Army, au prezentat un energic moment de street dance, pregătit de Alexandra Irimesei. Copiii care fac parte din grupa de dans sportiv - începători, pregătiţi de Vlad Palamariu, au prezentat pe scenă o demonstraţie de cha-cha. Un moment special de dans a fost oferit de instructorii de street dance ai clubului Bucovina Dance Studio, care fac parte din trupa BDS CREW. De pe ringul concursurilor naţionale şi internaţionale, cu un palmares fructuos dat de obținerea unor medalii şi trofee importante, au venit pe scena Casei de Cultură Suceava atât perechi debutante în lumea competiţiilor sportive, cât şi cele mai experimentate perechi de dans sportiv ale clubului sucevean, pentru a face o demonstraţie de performanţă, în aplauzele publicului. Perechile de dansatori sunt antrenate de Vlad Palamariu. Demonstraţie de street dance au făcut şi cei mai mici dansatori care s-au pregătit intens pentru acest moment, şi anume trupa LMN TRIX. Elevi de clasa a V-a de la Şcoala Gimnazială Nr. 4, pregătiţi de Alexandra Irimesei, au prezentat un dans irlandez. Copilaşii care fac parte din grupa de dans sportiv – debutanţi, pregătiţi de Vlad Palamariu, au prezentat publicului samba, susţinuţi prin aplauze de părinţii aflaţi în sală. Pe scenă au urcat şi copiii grupei de street dance – începători, care formează trupa 8 STYLE KIDS. Grupe de dans sportiv (antrenate de Vlad Palamariu), trupa Shake It Up, cu o coregrafie ce face parte din stilul de dans modern street dance, dansatori de samba, trupa Sisterhood, dans sportiv - jive, moment de zumba, sub coordonarea lui Andrei Podariu, instructor Bucovina Dance Studio, zumba – fitness, BDS CREW, care au obţinut două locuri II la competiţii importante de dans, cu toţii au completat tabloul Bucovina Dance Show, ediţia a IV-a.

