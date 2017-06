Tânăr beat şi cu permisul suspendat, încătuşat după o urmărire prin Broşteni

Luni, 19 Iunie 2017 (11:06:36)

Poliția orașului Broșteni a fost sesizată duminică, în jurul orei 21.15, despre faptul că un localnic de 24 de ani provocă scandal pe raza localității. În momentul în care echipajul de poliție a ajuns la fața locului, tânărul s-a urcat la volanul unui autoturism și a demarat în trombă. Poliţiştii au plecat în urmărirea acestuia cu semnalele acustice și luminoase ale autospecialei în funcțiune, pe DN 17B, aproximativ 200 m, după care conducătorul auto a virat brusc dreapta și a intrat în curtea unei societăți comerciale, unde a oprit și a coborât din mașină.Întrucât a refuzat să se supună legitimării, tânărul de 24 de ani a fost imobilizat și încătușat şi condus la sediul poliţiei. În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat că tânărul are permisul de conducere suspendat din data de 14 iunie 2017 pentru conducerea vehiculului sub influența băuturilor alcoolice.Totodată, întrucât emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,85 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, a refuzat recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe” și „refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice”, se precizează în comunicatul poliţiei.

