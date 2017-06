Caricaturiști premiați la cea de-a XXVII-a ediție a Festivalului Internațional „Umor la... Gura Humorului”

Duminică, 18 Iunie 2017 (12:53:02)

Juriul secțiunii Grafică Satirică a celei de-a XXVII- a ediţii a Festivalului Internațional de Grafică Satirică și Literatură Umoristică „Umor la...Gura Humorului”, format din ştefan Popa - POPA’S - preşedintele de onoare al festivalului, Gabriel Bratu - președintele secțiunii, Sandro Poggiali (Italia), Doru Bosiok (Serbia), Tudor Banuș (Franța), Giorgio Cegna (Italia), Vasile Crăiţă-Mândră, Victor T. Rusu, Lucian Florin Rogneanu, Mihai Truică, Sergiu Grapă, Radu Bercea, Viorel Baciu și Elvira Romaniuc - secretarul festivalului, a stabilit acordarea următoarelor premii: Premiul I (500 euro) - Yoemnis Batista del Toro (Cuba), Premiul II (300 euro) - Marian Avramescu (România), Premiul III (ex aequo,100 euro ) - Hule Hanusic-Husejin (Austria) și Marina Gorelova (Republica Belarus), Premiul „George Gavrilean” (ex aequo, 100 euro) - Zhale Yoosefinezhad (Iran) și Igor Lukyanchenko (Ukraina). Premii speciale ale juriului (neremunerate ) - Raul Fernando Zuleta (Columbia), Ciosu Constantin (România), Fransiskus Agus Harsanta (Indonezia), Istvan Para (România). Au mai fost nominalizați: Raúl Alfonso Grisales „Guaico” (Columbia), Vasiliy Alexandrov (Ucraina), Klaus Pitter (Austria), Luis Fernando Hincapié Echeverri - Fernando Pica (Columbia), Musa Gumus (Turcia), Behzad Ghafarizadeh (Canada), Roberto Sergio Castillo Rodriguez (Cuba). S-a mai acordat, pentru participarea copiilor la această ediție, un premiu, cu susținere financiară privată: Premiul COV (caricaturistul sucevean Viorel Corodescu COV) - Corina-Adelina Crivac (România). La ediția din acest an a festivalului au participat 233 de caricaturiști din 50 de țări.

