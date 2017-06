Accident provocat de un tractorist beat, cu permisul anulat

Joi, 15 Iunie 2017 (12:08:40)

Un bărbat de 44 de ani, din municipiul Câmpulung Moldovenesc, ce conducea miercuri, la ora 17.55, un autoturism de DJ 175 din comuna Fundu Moldovei, a efectuat manevra de depăşire a unui tractor condus de un bărbat de 39 de ani, din comuna Fundu Moldovei, care, fără să se asigure, a schimbat direcţia de mers spre stânga, acroșând partea din spate a autoturismului.Din accident nu au rezultat victime, ci doar pagube materiale.Cei doi conducători auto au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ pentru bărbatul de 44 de ani și de 0,54 mg/l alcool pur în aerul expirat, pentru cel de 39 de ani, căruia, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Totodată, în urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat faptul că bărbatul de 39 de ani are permisul de conducere anulat.În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunilor de ,,conducere unui autovehicul de către o persoană cu permisul anulat” şi ”conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau altor substanţe”, se precizează în comunicatul poliţiei.

