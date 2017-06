Șoferul care a condus beat și fără permis și a distrus semaforul de la Nordic, condamnat cu executare

Miercuri, 14 Iunie 2017 (11:02:21)

Suceveanul care a condus în stare avansată de ebrietate un Mercedes pe străzile Sucevei şi a provocat un accident în intersecţia de la Nordic, pe 27 decembrie 2016, distrugând semaforul şi acroşând un pieton, a fost condamnat de Judecătoria Suceava la 1 an și 5 luni de închisoare cu executare. Magistrații i-au aplicat 9 luni de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis, și 1 an și 2 luni de închisoare pentru infracțiunea de conducere sub influența alcoolului. În urma contopirii pedepselor a rezultat condamnarea la 1 an și 5 luni de închisoare cu executare. Lui Cristian Bordeanu i s-a mai impus și interdicția de a conduce vehicule timp de un an după ispășirea pedepsei. De precizat că sentința nu este definitivă și poate fi atacată la Curtea de Apel Suceava. După accident, pentru că era încarcerat, confuz şi cu leziuni, bărbatul nu a putut fi verificat pe loc cu etilotestul. I s-au recoltat însă probe biologice de sânge, iar rezultatele sunt elocvente. În rechizitoriul de trimitere în judecată al procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava se arată că la prima probă a rezultat o alcoolemie de 2,55 g/l alcool în sânge, în timp ce la proba II analiza toxicologică a arătat valoarea de 2,40 g/l alcool în sânge.

