Competiţia de alergare montană Moldoviţa "Colţ de Rai"

Miercuri, 14 Iunie 2017 (16:09:48)

La Moldoviţa se va desfăşura pe 8 iulie prima ediţie a competiţiei de alergare montană Moldoviţa "Colţ de Rai" organizată de Asociaţia Club Sportiv Invictus Moldoviţa pentru promovarea Moldoviţei, a Bucovinei, a turismului şi a tradiţiei, a sănătăţii prin mişcare şi sport. Sunt aşteptaţi alergători din toată ţara, atât amatori, cât şi profesionişti, de la cel mai mic până la cel mai mare.Competiţia are 3 trasee, una de maraton de 37 km, cea de semimaraton de 19 km, cros de 11 km şi bineînţeles cursa copiilor, care se va desfăşura în apropierea zonei de start, pe 1 km.În trasee sunt incluse obiectivele turistice Mănăstirea Moldoviţa, Schitul Putna Secriesi, sportivii vor alerga pe traseul Mocăniţei "Huţulca" şi vor atinge cel mai înalt vârf din Moldoviţa, vârful Tonte, şi nu numai. Chiar dacă nu vor reuşii să se claseze pe primele locuri, toţi alergătorii care vor trece linia de finiş vor primii o medalie de învingător al propriei curse, medalia de finisher.Organizatorii îşi doresc să facă din această competiţie una cu tradiţie, iar an de an vor fi aşteptaţi atât alergători din ţară, cât şi din străinătate.Cei care doresc să se înscrie o pot face pe pagina oficială acsinvictus.ro.“Noi îi aşteptăm cu drag şi le pregătim multe surprize, ospitalitatea în Bucovina trebuie să rămână la înălţime!”, au precizat organizatorii.

