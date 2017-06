Adolescentă în vârstă de 15 ani, căutată de poliţie

Vineri, 9 Iunie 2017 (16:54:50)

Poliţia caută o adolescentă de 15 ani, Alina- Florentina Lăcătuș, domiciliată în orașul Gura Humorului, care marţi, 6 iunie, a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit. Semnalmente: înălţime 1,65 metri, constituţie atletică, greutate 50 kg, ochi căprui, păr brunet, lung, prins în coadă la spate, faţă rotundă. Are pe faţă, în partea laterală-stângă, în zona ochiului, o cicatrice de circa 1 cm lungime, provenită de la o tăietură. La data plecării era îmbrăcată cu o bluză de culoare neagră, simplă, cu mâneci trei sferturi, o vestă din fâş, de culoare maro, prevăzută cu glugă, o pereche de pantaloni mulaţi, de culoare bleumarin, şi era încălţată cu o pereche de balerini de culoare neagră, lăcuiţi. Aceasta are asupra ei un ghiozdan de culoare maro, din fâş, în care are cărţi şi caiete. „În cazul în care deţineţi date cu privire la persoana în cauză, vă rugăm să apelaţi Poliţia prin 112 sau să vă adresaţi celei mai apropiate unităţi de poliţie”, se precizează în comunicatul IPJ Suceava.

Monitorului de Suceava, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului În lipsa unui acord scris din partea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului Adolescentă în vârstă de 15 ani, căutată de poliţie