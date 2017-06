Festivalul național de interpretare și creație „Tinere speranțe”

Joi, 8 Iunie 2017 (15:47:43)

Asociația Culturală Arlechin Botoșani, în parteneriat cu Muzeul Bucovinei, organizează pe 10 iunie 2017, la Suceava, Festivalul național de interpretare și creație „Tinere speranțe”, ediția a XXIV-a.Programul de la Suceava este următorul:Sâmbătă, 10 iunie 2017, orele 1000 – 1700, la Muzeul Satului Bucovinean: Dansează și cântă românește, activitate care se desfășoară sub forma unui spectacol – concurs (cu participare națională și internațională) de dans și muzică populară.Duminică, 11 iunie 2017, orele 1000 – 2000, la Cetatea de Scaun: Tinere Speranțe, România, 2017, activitate care se desfășoară sub forma a trei spectacole (un spectacol concurs, un spectacol coregrafic de tip Flash mob, un spectacol de gală al laureaților).Invitați speciali în recital:Maia Mălăncuși – câștigătoarea trofeului Vocea României Junior, 2017Isabela Pamparău, câștigătoarea trofeului Next Star, 2014Ioana Ignat, finalistă Vocea României, 2016Participanții la activitățile realizate în cadrul festivalului sunt copii, elevi, tineri și cadre didactice din România și Republica Moldova.

Monitorului de Suceava, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului În lipsa unui acord scris din partea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului Festivalul național de interpretare și creație „Tinere speranțe”