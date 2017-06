„Șoptirile creative” ale elevilor profesorului Sorin D. Baciu

Marţi, 6 Iunie 2017 (11:26:21)

Ca la fiecare final de an școlar, elevii Școlii de Arte „Ion Irimescu” Suceava, direcție din cadrul Centrului Cultural „Bucovina”, își prezintă rezultatele învățăturii de peste an în producțiile/spectacolele/expozițiile organizate pe discipline împreună cu profesorii coordonatori.Potrivit programului de desfășurare a acestor acțiuni, cu câteva zile în urmă,la Centrul Pentru Susținerea Tradițiilor Bucovinene din municipiul Suceava, a avut loc vernisajul expoziției de artă plastică „Șoptiri creative”, care prezintă lucrările realizate de elevii clasei prof. Sorin D. Baciu.Etalate pe șevalete, lucrările - realizate în tehnici diverse - semnate de eleviiAna Creangă, Teodora Diaconu, Andrei Donisă, Matei Galațanu, Natalia Maria Mîndru, Ema Moisuc, Vlăduț Samuel Onisimiuc, Paul Ostaci, Eliza Pelinariu, Victor Ovidiu Rusu, Daria Siretean și Maria Tompea, se conjugă într-un armonios discurs vizual în care fiecare „șoptire creativă” poartă amprenta personală a autorului. „Șoptiri de mare forță”, așa cum a remarcat profesorul coordonator, care și-a felicitat elevii pentru „minunata colaborare și efortul depus” pe parcursul desfășurării acestui an școlar, accentuând faptul că „adevărata valoare crește acolo unde misterul și ascultarea se împletesc împreună”.

