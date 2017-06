”Traseul alimentelor sănătoase”, la CSEI „Sf. Andrei” Gura Humorului

Luni, 5 Iunie 2017 (09:19:35)

Ziua de 3 iunie a fost marcată la Centrul Școlar de Educație Incluzivă ”Sf. Andrei” din Gura Humorului printr-o serie de activități înscrise în cadrul Proiectului European ”Mănâncă Responsabil”, coordonat la nivel național de CCDG. Acest proiect este finanţat de Uniunea Europeană şi reprezintă un program de acţiune orientat spre învăţarea globală în Anul European pentru Dezvoltare 2015 şi mai departe – DCI- NSAED/ 2014/339-207. Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 3 ani, concomitent în 9 state europene: Bulgaria, Cehia, Croaţia, Letonia, Malta, Polonia, România, Slovacia, Slovenia, şi are ca principal obiectiv conştientizarea copiilor şi tinerilor cu privire la o alimentaţie sănătoasă şi durabilă. Activitatea a avut un caracter inovativ și interdisciplinar și s-a desfășurat sub forma unui traseu aplicativ, în care concurenții au avut de dus la îndeplinire sarcini educative adecvate vârstei și particularităților lor de dezvoltare. Principalele activități au fost foarte hazlii și antrenante, constând în: identificarea și sortarea legumelor și fructelor pe categorii, culegerea cartofilor ”plantați” pe un traseu de dificultate medie, dirijarea ”țelinei buclucașe” printre jaloane plasate pe teren, rezolvarea dilemei cepelor (albe, galbene și roșii) prin sortarea lor pe culori în cercurile special pregătite, construirea piramidelor fructelor și legumelor. Această activitate se înscrie într-o serie mai amplă de activități prin care cadrele didactice de la CSEI ”Sf. Andrei” Gura Humorului urmăresc sporirea stării de bine a elevilor cu CES, încurajarea stabilirii relațiilor de prietenie și colaborare între elevi în scopul dezvoltării lor pe plan personal. Alături de elevii de la CSEI ”Sf. Andrei” Gura Humorului au participat și 20 de elevi de la Servicii Multifuncționale din Gura Humorului, coordonați de Maria Ulici, elevi de la Școala Gimnazială „Teodor Bălan”, precum şi 10 elevi voluntari de la Colegiul „Alexandru cel Bun” din localitate, care au fost de un real folos desfășurării în bune condiții a tuturor activităților Totodată, la acest eveniment a participat un grup de 11 elevi și 4 cadre didactice de la IMPro du Roitelet TOURCOING din Franța, elevii francezi aflându-se la Gura Humorului într-un schimb de experiență, în cadrul parteneriatului pe care CSEI ”Sf. Andrei” îl are de peste 15 ani cu instituția din Franța. La buna desfășurare a activității au conlucrat coordonatorii proiectului ”Mănâncă Responsabil”, prof. Poclitaru Cătălina și prof. Tofan Simona, alături de profesorii Mihăilă Daniela, Culidiuc Militina, Dumitriu Mihaela, Sabin Rybanna, Simeria Maria, Istrate Isabella, Sahlean Oltea, Ruscan Elena, Casandrei Ana, Flutur Elena și Strugaru Maria.La activitate au participat elevi din școlile de masă din localitate, precum și elevi cu TSA, Down, DMS şi cu deficienţe fizice.

