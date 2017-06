Fonduri europene

Joi, 1 Iunie 2017 (15:48:22)

Primarul Sucevei, Ion Lungu, s-a aflat zilele acestea în Irlanda, în orașul universitar Cork, cu o populație de peste 125.000 de locuitori, în calitate de partener la implementarea proiectului „Dezvoltare inteligentă pentru orașe europene 2014-2020", finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Cadru Horizon 2020.

Horizon 2020 este programul cadru al Uniunii Europene în domeniul cercetării și inovării și reprezintă instrumentul economic pentru asigurarea competitivității pe plan mondial a spațiului european comun.

„Am avut discuții la primăria din Cork,unde m-am întâlnit cu primarul orașului, Excelența Sa, Lord Mayor of Cork, Ard-Mhéara Chathair Chorcaí, Des Cahill.

De asemenea, am avut discuții la Universitatea din Cork și am vizitat mai multe obiective din oraș, care folosesc soluții inteligente în gestionarea energiei, reciclarea deșeurilor, în domeniul parcărilor.

Am prezentat strategia municipiului Suceava privind energia verde (biomasă, iluminat cu leduri, transport electric), care au fost apreciate în cadrul proiectului și în discuțiile bilaterale avute cu primarul orașului Cork”, a declarat edilul sucevean.

Proiectul ”Dezvoltare inteligenta pentru orașe europene 2014 – 2020”, are ca obiectiv principal transferul de experiență și bune practici, dar cele 3 scopuri ale proiectului sunt de a îmbunătăți calitatea vieții pentru cetățenii europeni, de a reduce impactul asupra mediului al activităților economice și de a crea o dezvoltare economică durabilă.

Bugetul total al proiectului este de 32.521.771 Euro din care contribuția Uniunii Europene este de 24.999.450 Euro. În cadrul acestui proiect Municipiul Suceava va beneficia de 53.325 Euro nerambursabili, finanțați în proporție de 100% de Uniunea Europeană.