„Colecții de marcă”, în filatelia românească

Luni, 29 Mai 2017 (11:04:05)

Romfilatelia explorează domeniul fascinant al bijuteriilor prin emisiunea de mărci poştale „Colecţii de marcă”, introdusă în circulație începând cu data de 26 mai a.c.Timbrul cu valoarea nominală de 4,00 lei are ca subiect doi cercei (sec. VII p.Chr.) descoperiţi la Coşoveni, jud. Dolj. Deşi nu fac parte din aceeaşi pereche, cerceii sunt realizaţi din argint aurit, prin aceleaşi tehnici de turnare, batere, granulaţie, lipire, aurire.Descoperite în mormintele princiare de la Apahida, jud. Cluj, pandantivele cu clopoţei (sec. V p.Chr.) sunt reproduse pe timbrul cu valoarea nominală de 4,50 lei. Acestea sunt realizate din aur şi granate, şi prezintă fiecare un cap de animal, încununate cu câte o prismă cu feţe din granat. Perechea de cercei reprezentată pe timbrul cu valoarea nominală de 8,00 lei a fost descoperită într-un mormânt în satul Velţ, jud. Sibiu. Lucrați în sec. V p.Chr., cerceii dezvăluie un meşteşug mai elaborat al realizării, pandantivele lor având fiecare paisprezece feţe, ornate cu granate în formă triunghiulară sau pătrată. Modelul este ornat în plus cu fir de aur perlat, ce înconjoară fiecare din granatele pătrate şi orificiul unde toarta cercelului întâlneşte pandantivul.Pe timbrul cu valoarea nominală de 12,00 lei este prezentată o brăţară plurispiralică de la Sarmizegetusa Regia, jud. Hunedoara.Estimată a fi din secolul I a.Chr., această brăţară de aur, executată prin tehnicile baterii, poansonării şi gravării, cântăreşte aproape un kilogram. Coliţa emisiunii prezintă - pe timbrul cu valoarea nominală de 15.00 lei - o brăţară tubulară, descoperită în tezaurul de la Cucuteni-Băiceni, jud. Iaşi. Brăţara din aur, lucrat în formă de spirală cu capetele alcătuite din protome (figurină în formă de cap de animal formând un ornament al unui obiect metalic sau ceramic), sub formă de cap de berbec.Toate piesele ilustrate fac parte din patrimoniul Muzeului Naţional de Istoriei a României.

