45 de elevi și profesori din cinci ţări, la Școala Gimnazială Nr. 4 Suceava

Duminică, 28 Mai 2017 (13:55:46)

Școala Gimnazială Nr. 4 Suceava derulează proiectul Erasmus+ ”Cities On Rivers” (Orașe de pe râuri) în perioada septembrie 2015 – august 2017, fiind coordonatorul european al întregului proiect, finanțat de Comisia Europeană prin ANPCDEFP, având ca parteneri școli din Portugalia, Spania, Turcia, Polonia și Italia. În perioada 15-19 mai 2017, Școala Gimnazială Nr. 4 Suceava a găzduit delegațiile celor 5 țări partenere, câte 5 elevi și 4 profesori din fiecare școală, participând la activități de-a lungul întregii săptămâni. Au avut loc simultan două activități: întâlnirea transnațională de proiect și activitățile de predare/învățare cu elevii.Cei 45 de elevi și profesori au luat parte la lecții de istorie și geografie, au prezentat produsele finale ale proiectului: povestea comună, mesajele de pe mascota proiectului Brooklet, mascată care a călătorit în fiecare țară pentru ca elevii să scrie pe ea mesaje ecologice, cântecele despre râu în limba nativă, au jucat jocul proiectului ”Nu te supăra, frate!”, au participat la ateliere de încondeiere a ouălor, de creare a vaselor din ceramică neagră de Marginea, au participat la activități pe malurile Râului Suceava. ”A fost o săptămână plină de activități frumoase și captivante, timp în care elevii din cele 6 țări au lucrat împreună, s-au cunoscut, au cunoscut cultura și tradițiile din Bucovina, și în primul rând ne-au cunoscut râul – Râul Suceava – cel are a fost punctul de plecare și ideea de la care a pornit proiectul nostru. S-au legat strânse prietenii atât între elevi cât și între profesori, au curs lacrimi la despărțire, în România fiind ultima întâlnire a proiectului, dar suntem bucuroși și mulțumiți că obiectivele pe care ni le-am propus la începutul proiectului au fost atinse, iar râurile noastre mult mai curate și mai fericite că atâția copii și suflete de copii sau petrecut un timp de calitate pe malurile lor”, a spus coordonatorul european al proiectului, prof. Georgeta-Alina Stanciu.Cei interesați de activitățile și produsele proiectului, pot accesa site-ul www.citiesonrivers.blogspot.com sau grupul proiectului de pe o mare retea de socializare, căutând Erasmus+ CITIES ON RIVERS.

Monitorului de Suceava, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului În lipsa unui acord scris din partea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului 45 de elevi și profesori din cinci ţări, la Școala Gimnazială Nr. 4 Suceava