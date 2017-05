Deputatul Mihalescul susţine demersul privind definirea clară a familiei

Joi, 25 Mai 2017 (16:52:40)

Deputatul PNL de Suceava Dumitru Mihalescul susţine demersul privind definirea clară a familiei chiar la nivel constituţional, urmând ca prin aceasta să se înţeleagă că: ”familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între un bărbat şi o femeie, pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor”. Mihalescul constată cu surprindere că, de luni întregi, asociaţii, fundaţii, politicieni, instituţii şi chiar şi Parlamentul României, încearcă ”cu disperare” să definească familia din perspectivă constituţională, arătând că el personal nu are nevoie de clarificări juridice pentru a şti ce este familia cu adevărat. ”Unii spun că familia înseamnă căsătoria liber consimţită dintre un bărbat şi o femeie. Alţii spun că lucrurile nu ar mai sta chiar aşa, căci, chipurile, trăim vremuri moderne şi familia ar trebui să evolueze şi ea, ca formă juridică. Personal, nu am nevoie de clarificări juridice pentru a şti ce este familia cu adevărat! Şi ştiţi de ce? Pentru că m-am născut şi am trăit într-o familie creştină, care, încă de copil, mi-a definit familia astfel: Familia este dragostea şi sacrificiul mamei, nopţile nedormite de ea purtându-ţi grija! Familia este grija protectoare a tatălui, mereu preocupat să nu-ţi lipsească nimic, chiar dacă lui i-au lipsit. Familia este bucuria de a avea fraţi și surori, de a împărţi cu ei totul și de a avea în permanenţă o prietenie necondiţionată! Familia este dragostea fără margini a bunicilor, oricând dispuşi la sacrificii pentru copiii şi nepoţii lor! Familia este singurul loc al dragostei sincere, în care primeşti şi fără să oferi! Familia este locul biblic al iubirii, singurul loc în care Dumnezeu îţi poate da cele mai frumoase daruri ale vieţii – copiii. Familia, aşa cum o ştiu eu, aşa cum mi-au oferit-o mie părinţii, cărora le mulţumesc, este sfântă şi nu are nevoie de niciun fel de definiţie, nici juridică, nici sociologică, nici de altă natură”, a explicat parlamentarul liberal.

