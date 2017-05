Marţi, 23 Mai 2017 (11:12:53)

În perioada 24-28 mai 2017 va avea loc, la Gura Humorului, Adunarea Internațională a organizatorilor concursului de matematică în limba franceză - „Mathématiques sans frontières”În mai 2016, la Adunarea Internațională care a avut loc la Bergamo (Italia) s-a stabilit faptul că România va găzdui în 2017 acest eveniment, organizatori principali fiind Școala Gimnazială Nr. 1 Suceava și Colegiul ”Alexandru cel Bun” Gura Humorului.Adunarea Internațională pe care județul nostru o găzduiește și la care vor participa 50 de profesori de matematică din cele 39 de țări înscrise în concurs are rolul de a consolida activitatea echipelor locale/naţionale și de a stimula activitatea organizatorilor naţionali. Competiția datează, în Europa, din 1989, iar în România, din 2004, fiind cuprinsă anual în CAEN, aprobată de Ministerul Educației și cotată ca activitate francofonă de prestigiu a echipei României.Inițiat în Strasbourg de Inspectoratul Pedagogic Regional (Inspection Pédagogique Régionale), în colaborare cu Institutul de cercetări în domeniul predării matematicii (Institut de Recherche sur l’Enseignement des Mathématiques - IREM), coordonat de asociaţia cultural-științifică „Mathématiques sans frontières”, concursul a cunoscut, an de an, o participare numeroasă, aliniind la start 39 de țări.„Suntem onorați să organizăm această activitate științifică ce cuprinde atât informări de specialitate, un bilanț al competiției, cât și promovarea turistică a județului-gazdă”, transmit organizatorii.