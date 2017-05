Reprezentanți ai Facultății de Științe ale Educației, la Universitatea Latvia din Riga

Marţi, 23 Mai 2017 (11:12:00)

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei (FSE) din cadrul Universității „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV) a participat, pentru a treia oară, în perioada 8 - 12 mai 2017, la “8th International Week of Professors” (Săptămâna internațională a profesorilor) și la “16th International Students Research Conference” (Conferința internațională a cercetării studențești). Evenimentele au fost organizate la Riga, de Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie și Arte din cadrul Universităţii Latvia, Letonia. La conferinţă au fost prezente echipe de profesori şi studenţi de la universităţi din peste 10 ţări europene care au expus în sesiunile de comunicări rezultatele cercetărilor din domeniul educaţional prin prezentarea a 110 lucrări științifice studențești. USV a fost reprezentată de conf. univ. dr. Otilia Clipa și de studenta Maria Mandici, de la programul de licență Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar, anul III. Deplasarea în Letonia a condus la semnarea unor noi acorduri Erasmus+ și la dezvoltarea de noi parteneriate pentru cercetare și formare în domeniul științelor educației. O noutate absolută o constituie diversificarea posibilităților de mobilitate internațională a studenților FSE, care vor avea de acum înainte posibilitatea de a-și realiza tezele de licență în co-tutelă cu profesori ai unor universități din Uniunea Europeană.În cadrul conferinței organizate pentru studenți, Maria Mandici a prezentat lucrarea cu titlul „Home Alone Children’s Possibilities within the Formative Process”. Manifestările dedicate cadrelor didactice au permis conf. univ. dr. Otilia Clipa prezentarea rezultatelor unei cercetări pe tema dezvoltării creativității la preșcolari și școlarii mici, cât şi o temă de cercetare comparativă despre influenţa temelor de cercetare asupra dezvoltării profesionale a cadrelor didactice. Participarea la această conferinţă a mai permis și inițierea unor discuții privind realizarea de parteneriate între studenţii Universităţii „Ștefan cel Mare” din Suceava și studenţi din universitățile europene privind oferta educațională şi de cercetare din domeniul educaţional și calificarea USV în grupul restrâns al universităților din care se va desemna organizatorul Conferinței ATEE 2018 (Asociația Europeană de Formare a Profesorilor).

