Lansare de carte a universitarului Gheorghe C. Moldoveanu, vineri, la USV

Marţi, 23 Mai 2017 (11:11:19)

Vineri, 26 mai 2017, de la ora 12:00, în Sala de lectură (corpul E) a Bibliotecii Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, va avea loc lansarea cărții „Domoleni. Tărășenii”, semnată de universitarul sucevean Gheorghe C. Moldoveanu și publicat la Editura PIM, Iași, 2017. Volumul va fi prezentat de prof. univ. dr. Mircea A. Diaconu și conf. univ. dr. Daniela Petroșel. Prof. univ. dr. Gheorghe C. Moldoveanu, fost cadru didactic la Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării, este autorul a numeroase studii, între care menționăm: „Istoria limbii române: Latina”, vol. 1, 2001; „Principii de scriere românească”, 2006; „Aron Pumnul – contribuții la dezvoltarea limbii și culturii românești din Bucovina”, 2007; „Din școală...”, 2011; „Dicționarul limbajului poetic al lui Octavian Goga”, 2013; „Izvorul Tămăduirii”, 2014; „Evoluția limbii române de la origini până în secolul al XV-lea”, 2015. De asemenea, a publicat multe articole de specialitate în revista Analele Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, Seria Filologie și în alte periodice științifice. Numele profesorului este legat și de organizarea edițiilor Colocviului Internațional de Științe ale Limbajului „Eugeniu Coșeriu” la Suceava, Cernăuți și Chișinău. Menționăm, de asemenea, că „Dicționarul limbajului poetic al lui Octavian Goga”, volum semnat de Gheorghe C. Moldoveanu, a primit Premiul Academiei Române în anul 2015.USV îi invită pe toți pasionații de lectură și dialog cultural la întâlnirea cu scriitorul și Profesorul Gheorghe C. Moldoveanu, dar și cu personajele volumului său Tărășenii din Domoleni.

