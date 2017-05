Pecheziţii la suspecţi de furt din mai multe dosare penale

Duminică, 21 Mai 2017 (12:32:08)

În acest weekend s-a desfăşurat cea mai amplă acţiune de identificare a autorilor de infracţiuni, în special de soluţionare a cazurilor de furt cu autor necunoscut.Peste 100 de poliţişti judiciarişti şi luptători ai Serviciului de Acţiuni Speciale au fost implicaţi în acţiuni.S-au efectuat 7 percheziţii domiciliare şi au fost identificaţi 15 autori de infracţiuni care au săvârşit peste 20 de fapte penale. Faţă de 3 persoane s-a dispus măsura reţinerii.Sâmbătă, începând cu ora 06:00, în baza autorizațiilor de percheziție emise de Judecătoria Rădăuți, s-au efectuat 5 percheziții domiciliare pe raza comunei Dornești, la locuințele a 5 bărbaţi.Perchezițiile domiciliare au fost efectuate în cauza penală privind sesizarea din 8 mai 2015, a unui bărbat din Frătăuții Noi, constând în aceea că au fost sustrase mai multe bunuri din incinta unui atelier nefuncțional, valoarea prejudiciului fiind estimat de partea vătămată la suma de aproximativ 20.000 lei. Cu ocazia perchezițiilor domiciliare din Dornești, au fost identificate bunurile sustrase, precum şi alte bunuri sustrase care interesează alte cauze. La locuința unuia dintre bărbaţi a fost identificat un atelier auto cu scule, piese și motoare electrice, însă nu au fost identificate bunuri de provin din furturi. Cu ocazia percheziției în imobil a fost descoperită și ridicată o armă neletală (pistol) cu aer comprimat, calibru 4,5 mm.Tot în cadrul activităților de percheziție desfășurate la Dornești, s-a dispus ca o echipă de polițiști să verifice zona și terenurile virane din apropierea locuințelor percheziționate, astfel încât pe un teren arabil, sub un pod aflat la o distanță de aproximativ 500 m de locuințele percheziționate, a fostgăsit ascuns într-o pungă de plastic un polizor, în valoare de aproximativ 600 lei, despre care partea vătămată a declarat că îi aparține, fiind sustras din incinta atelierului.În cadrul acțiunii desfășurate la ora 10:00, cu sprijinul grupei de intervenție din cadrul SAS Suceava, au fost puse în executare două mandate de aducere privind persoane domiciliate pe raza oraşului Vicovu de Sus, bănuite de comiterea unui furt din locuință, fapta fiind comisă în 15 mai 2017, în intervalul orar 10:30–12:30, din locuința unei femei de 64 ani.Tot în cadrul acțiunii a fost soluționată o altă cauză penală privind infracțiunea de furt calificat comisă în noaptea de 1/2 noiembrie 2015, din șura locuinței unei femei de 49 ani, din comuna Bilca, constând în sustragerea unui generator, fiind identificat autorul în persoana unui tânăr de 22 de ani. De asemenea, vineri, polițiștii Secției 12 Poliție Rurală Preutești au finalizat documentarea activității infracționale a doi tineri de 19 ani și unul de 22 de ani, toți din comuna Preutești, autori a mai multor fapte penale, respectiv:- în noaptea de 23/24.02.2015, au pătruns prin efracție și au sustras dintr-un magazin din comuna Preutești, bunuri în valoare de 4.000 lei, pe care apoi, le-au comercializat la diverse persoane. - în noaptea de 10/11.01.2016, au sustras dintr-o anexă a imobilului unui localnic, 2 motoferăstraie mecanice cu un prejudiciu de 5.000 lei, bunuri ce au fost recuperate și restituite proprietarului.- în seara zilei de 28.07.2016, au sustras dintr-un autoturism parcat pe o stradă din municipiul Fălticeni, un portmoneu cu documente personale și suma de 4.000 lei, prejudiciul nefiind recuperat.- în seara zilei de 01.09.2016, au fost opriți de polițiști pentru control pe raza comunei Preutești, în timp ce se aflau pe un motoscuter neînmatriculat, condus de unul din tinerii de 19 ani, care nu posedă permis de conducere.- în noaptea de 28/29.11.2016, au sustras cantitatea de 80 de litri de motorină din rezervorul unui tractor și doi acumulatori auto de la o combină agricolă, utilaje parcate pe o parcelă de teren din vecinătatea locuinței părții vătămate din comuna Forăști. Cei doi acumulatori auto în valoare de circa 1.500 lei au fost recuperați și restituiți proprietarului.În cauză s-a dispus sesizarea instanței de judecată față de tânărul de 22 de ani sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt calificat, complicitate la săvârșirea infracțiunii de furt calificat, punerea în circulație sau conducerea unui autoturism neînmatriculat în formă continuată, conducerea unui vehicul fără permis de conducere în formă continuată, încredințarea unui vehicul pentru conducerea pe drumurile publice unei persoane care nu deține permis de conducere în formă continuată, față de unul din tinerii de 19 ani sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ,furt calificat – 2 fapte, punerea în circulație sau conducerea unui autoturism neînmatriculat în formă continuată și conducerea unui vehicul fără permis de conducere în formă continuată, iar față de celălalt tânăr de 19 ani sub aspectul săvârșirii a două infracțiuni de furt calificat.

Monitorului de Suceava, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului În lipsa unui acord scris din partea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului Pecheziţii la suspecţi de furt din mai multe dosare penale