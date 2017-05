Vineri, 19 Mai 2017 (11:36:03)

În perioada 29 iunie – 1 iulie, la Suceava va avea loc a VIII-a ediție a Festivalului Internațional de Muzică Blues „Con – Fusion”. De la an la an a crescut prestigiul și importanța festivalului, în special datorită artiștilor care au urcat pe scenă. Artiştii invitaţi în acest an sunt: Matt Schofield (UK), artistul blues al anilor 2010, 2011, 2012, inclus în British Blues Hall Of Fame, unul dintre cei mai talentaţi artişti ai generaţiei sale; A. G. Weinberger (RO), cel mai cunoscut blues-man român, cu o vastă experienţă acumulată pe scene din Europa şi USA; Joe Rusi & The Mighty Mojitos (NO), nominalizat Grammy pentru ultimul său album, Joe propune anul acesta un show cu totul special.

Programul festivalului din acest an include trei zile cu concerte: joi, vineri și sâmbătă seara, urmate de câte o sesiune de jam session.

În acest an, gazda concertelor din cadrul festivalului va fi tot legendara Cetate de Scaun a lui Ștefan cel Mare unde, la scena principală, vor concerta câte patru trupe pe seară.

Programul detaliat pe zile:

Joi, 29 iunie, pe esplanada Casei de Cultură a Sindicatelor Suceava, la ora 19.00, lansare de carte A. G. Wienberger, jam session; vineri, 30 iunie, la Cetatea de Scaun a Sucevei: ora 19.00 – mini-recitalul elevilor prezenţi la seminar; ora 19.30 – Axis; ora 20.30 – Trans-Express; ora 22.00 – A. G. Weinberger; Restaurantul Oscar Wilde, ora 00.30 jam-session; sâmbătă, 1 iulie, la Cetatea de Scaun a Sucevei: ora 19.00 – Andrei Cerbu & The Crossroads, ora 19.30 – Marius Dobra Band, ora 20.30 – Joe Ruși, ora 22.00 - Matt Schofield; Restaurant Oscar Wilde, ora 00.30 – jam-session. Alte detalii despre festival puteţi găsi pe www.facebook.com/BluesConFusion precum şi pe siteul oficial suceavablues.ro.