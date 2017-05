Elevii suceveni au obținut 156 de premii la olimpiadele naționale din acest an

Vineri, 19 Mai 2017 (14:17:44)

156 de elevi suceveni au fost premiați la olimpiadele naționale desfășurate în acest an școlar, potrivit celor mai recente statistici furnizate de Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Suceava. Competitorii din județ au fost răsplătiți cu trei medalii de aur, opt medalii de argint, 14 medalii de bronz, 19 premii I, 17 premii II, 24 premii III, 43 mențiuni, 17 premii speciale, cinci mențiuni acordate de IȘJ, trei mențiuni de onoare și trei mențiuni speciale. Potrivit inspectorului general Gheorghe Lazăr, „datele nu sunt încă finale, anumite competiții aflându-se încă în desfășurare. Un număr total de 243 de elevi din județ au participat la etapele naționale ale olimpiadelor”. Lazăr a evidențiat că cinci elevi din județ vor reprezenta România la competiții de nivel internațional. Paul Rebenciuc, de la Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava, s-a calificat la Olimpiada Internațională de Astronomie, fiind coordonat de prof. Sorin Golda și Petru Crăciun. Sabina Maria Calisevici, elevă plt. adj. în clasa a XII-a la Colegiul Naţional Militar „Ştefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc, s-a calificat pentru al doilea an consecutiv în cadrul Olimpiadei Internaționale de Geografie. Sabina este pregătită de prof. Radu Ciumașu. Tot pentru al doilea an consecutiv, Ana Maria Cotun, din clasa a XI-a, de la Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni, s-a calificat la Bacaniada de Geografie. Prof. Marcel Porof este cel care o îndrumă pe Ana Maria. Ana Maria Țebrean, de la Colegiul Național ”Petru Rareș” Suceava, s-a calificat la Olimpiada Internațională ”Lectura ca abilitate de viață”, sub îndrumarea prof. Gabriela Ilisei. La aceeași competiție va participa și Irina Elena Popescu, de la Colegiul „Petru Rareș”, pregătită de prof. Anca Cazacu. De menționat că și David Corneliu Turturean, de la Colegiul „Ștefan cel Mare”, face parte din lotul lărgit al țării pentru Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică, elevul fiind coordonat de prof. Petru Crăciun și Fănica Rotaru.

